Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler! "Bu sistem değişecek"

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Bordo mavililer sahadan 2-0 mağlup ayrılırken, siyah beyazlıların golleri Semih Kılıçsoy'dan geldi.



Semih'in ilk yarıda bulduğu golün öncesinde Enis Bardhi ile Svensson'un ikili mücadelesinde Trabzonspor penaltı bekledi. Golün ardından yoğun itirazlara rağmen VAR hakemi uyarmadı ve gol geçerli sayıldı.

Maçın ardından A Spor ekranlarına bağlanan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, çok sert açıklamalara imza attı.

''SOYTARILIK YAPIYORLAR''

"Beşiktaş yönetimine bizi çok güzel misafir ettikleri için teşekkür ederim. Aynı şekilde biz de onları Trabzon'da misafir edeceğiz. Fenerbahçe maçından sonra Mete Kalkavan ile alakalı bir açıklama yapmıştım. Tabii bu açıklamalar hoşumuza gitmiyor, futbolun içinde kalmıyoruz. Ama hakem diyeceğim, diyemiyorum. Soytarılık yapılıyor yani. Net konuşmak lazım."

"Bu arkadaşlar belli bir plan dahilinde hareket ediyorlar. Biz buna inanıyoruz. Fenerbahçe maçından sonra da 'Utanmıyor musunuz?' demiştim. Utanmıyorlar. Mete Kalkavan bataklıkta sinek gibiydi. Bir de eğitimi olmayan bir birimin başına verilmiş. Komik kararlar, net bir iletişim yok. Bir soytarılıktır gidiyor."

"MHK BAŞKANI'NIN DÜNYADAN HABERİ YOK"

"VAR hakemi, geçen yıl 19 Nisan'da oynanan Konyaspor-Adana Demirspor maçından sonra sezon sonuna kadar cezaya giren bu arkadaş, ne oluyor da haftanın derbisinde VAR'a atandı? Merak ediyorum. Tolga Bey, bu VAR'dan sorumlu arkadaş... İzmir'de yaşıyor, atamaları uzaktan kafasına göre yapıyor. Ahmet İbanoğlu'nun zaten dünyadan haberi yok."

"HEPSİ HADDİNİ BİLSİN"

"Bu arkadaşlar Trabzonspor ile alakalı bir senaryo yazıyor. Bir film dönüyor kafalarında. Trabzonspor camiasıyla bu tip oyunlar oynamaya giren herkesin sonunu herkes biliyor. Trabzonspor birinin uğraşabileceği bir takım değil. Bir şehir takımı. Bu arkadaşlar, kafalarındaki senaryodan vazgeçmeyecekler. Belli. Ama şunu unutmasınlar: Trabzonspor, onlara öyle bir senaryo yazar ki hayatları boyunca o senaryodan çıkamazlar. Hepsi ayağını denk alsın, haddini bilsin. Terbiyesizlik yapmasın."

"Hepsinin sonu Trabzonspor ile bu işlere girenlerle aynı olacak. Bunların hiçbirinin kurtuluşu yok. TFF Başkanımızın da müdahale etmesi gerekiyor. Yok İzmirli grubu, o grubu, bu grubu... Kafamızı bozuyorlar, farklı şeylerle karşı karşıya kalacaklar. Bak, uyarıyorum."

"BEN ZİYARET ETMEK İSTİYORUM!"

"Mete Kalkavan ile alakalı bir açıklama yapıyorlar, eğitim dairesinin başına getiriliyor. Olmayan bir daire... Sanki birilerine hesap vermek zorundalar. Neredeymiş o birim, kimi eğitiyormuş? Ben gelip ziyaret etmek istiyorum o birimi. Bana bir çay söyleyin. O eğitime başka bir şey demem gerekiyor da canlı yayındayız."

"SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

"Görselleri görmedim. Ama dediğim şey geçerlidir. Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri bizi çok güzel misafir ettiler. Aynı şekilde Trabzon'da kendilerini misafir edeceğiz. Dediklerimin Beşiktaş camiası ve sahada gösterdikleri emekle bir alakası yoktur. Aynı şekilde Fenerbahçe maçından sonra da söylemiştim. Yine Fenerbahçe ve oyuncularla alakası yoktu. Benim konuştuklarım sistemle alakalı. Bu işlerin sonuna kadar gideceğiz. Bu sistem bir şekilde değişecek."

"HOCAMIZA GÜVENİYORUZ"

"Biz hocamıza sonuna kadar güveniyoruz. Hocamızla yeni kupalara, şampiyonluklara yelken açacağımızı biliyoruz. Şu anda mevcut sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası ile ilgili sorunlardan dolayı eksik kadrolarla oynadık ve çok kötü sonuçlar aldık. Kabul ediyoruz. Ama Trabzonspor bunların üstesinden gelecek güce sahiptir."