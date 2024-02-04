Avcı’dan transfer açıklaması: Trabzonspor’a zarar vermeden bir şeyler yapabilmeye çalışıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'la karşılaştı.

Beşiktaş, karşılaşmadan Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı Beşiktaş maçını değerlendirdi.

"BUGÜNKÜ POZİSYONLA İLGİLİ BİLGİ VERİRLERSE SEVİNİRİM"

Beşiktaş mücadelesine ilişkin Abdullah Avcı, "Son haftalarda oynadığımız en iyi oyundu. Topa sahip olduğumuz dönemdelerde erken final pasları attık. Oyunun genel anlamında en iyi oyunlardan biriydi. Oyun olarak kaybetmedik, skor olarak kaybettik. Hakemler hakkında çok fazla konuşmuyorum. Bugün penaltı pozisyonu. 44 ya da 45. dakika. Aynısını Fenerbahçe maçının ardından, 'Açıklama yaparlarsa sevinirim.' demiştim. Bugünkü pozisyonla ilgili bilgi verirlerse sevinirim. O top dönüyor ve gol oluyor. Rakibe pozisyon vermedik. Oyun üstünlüğü elimizdeydi. Trezeguet bugün gününde olsaydı 2 tane gol atabilirdi. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez ve devam eder. Koyduğumuz hedeflerden geri dönüş yok. Bugün transfer gelebilir. Taraftarımızın bize desteği devam etsin."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Abdullah Avcı, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bugün 2 oyuncunun gelmesi bile çok şey hissettirebiliyor. Transferle ilgili başkan Ertuğrul Doğan çok yoğun çalışıyor. Ekonomisi var. Birçok şeyle karşılaşabiliyoruz. Trabzonspor'a zarar vermeden bir şeyler yapabilmeye çalışıyoruz." dedi.