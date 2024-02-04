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Real Madrid'e derbide son dakika şoku

LaLiga'nın 23. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid derbi maçta karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 01:38 Güncelleme 05 Şubat 2024, 01:38
Real Madrid’e derbide son dakika şoku

LaLiga'da 23. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaştı.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Maçta goller; 20. dakikada Brahim Diaz ve 90+3. dakikada Llorente'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 58 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Girona'nın da puan kaybı yapmasıyla birlikte Real Madrid zirvede puan farkını korumuş oldu. Atletico Madrid ise haftayı 48 puanla 4. sırada tamamladı.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Real Madrid, derbideki beraberlikle ligdeki 6 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

Madrid ekibinde milli oyuncu Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı. Sakatlanan Vinicius Junior yerine son anda Brahim Diaz ilk 11'e alınmıştı.

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