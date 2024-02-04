İtalya Serie A'da zirve mücadelesi veren Inter ve Juventus, Giuseppe Meazza'da karşılaştı.

İtalya deribisinin ilk yarım saatlik bölümü golsüz geçilirken 37. dakikada Juventus'ta Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı golle Inter öne geçti.

İlk 45 dakikada başka gol olmazken devreye Inter'in 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da ağları havalandıramadı ve mücadele Inter'in 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Bu galibiyetle bir maçı eksik Inter puanını 57 yaptı ve en yakın rakibi Juventus'la farkı 4'e çıkardı.

Sahadan yenilgiyle ayrılan Juventus ise 53 puanda kaldı.

JUVENTUS'UN 17 MAÇLIK SERİSİ DERBİDE BİTTİ

Ligde son olarak 23 Eylül'de Sassuolo'ya deplasmanda kaybeden Juventus, 17 maç sonra ilk yenilgisini aldı.

Bu süreçte Juventus, 4 beraberik ve 13 galibiyet elde etmişti.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE BAŞLADI

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Juventus maçına ilk 11'de başladı.

29 yaşındaki oyuncu 90 dakika sahada kaldı.