Beşiktaş’ta Emrecan Bulut Ümraniyespor’a kiralandı

Beşiktaş, geçtiğimiz yaz Somaspor'dan transfer ettiği fakat siyah-beyazlı takımda forma şansı bulamayan Emrecan Bulut'u Ümraniyespor'a kiraladı.



Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada oyuncunun 2023-2024 sezonu sonuna kadar kiralık olarak gittiği belirtildi.

Emrecan Bulut, Beşiktaş formasıyla sahaya çıkamadı



Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Emrecan Bulut'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."