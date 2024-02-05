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Beşiktaş’ta Emrecan Bulut Ümraniyespor’a kiralandı

Beşiktaş, 21 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Emrecan Bulut’un sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralandığını açıkladı. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 15:55 Güncelleme 05 Şubat 2024, 15:55
Beşiktaş’ta Emrecan Bulut Ümraniyespor’a kiralandı

Beşiktaş, geçtiğimiz yaz Somaspor'dan transfer ettiği fakat siyah-beyazlı takımda forma şansı bulamayan Emrecan Bulut'u Ümraniyespor'a kiraladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada oyuncunun 2023-2024 sezonu sonuna kadar kiralık olarak gittiği belirtildi.

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Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Emrecan Bulut'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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