Ertuğrul Doğan’dan kritik açıklamalar: Bu sistem değişecek

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Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 kaybetti. Siyah beyazlıların bulduğu ilk golden önce Trabzonspor penaltı beklerken gol geçerli sayılmıştı. Maçın ardından A Spor'a bağlanan başkan Ertuğrul Doğan çok sert konuştu. İşte Doğan'ın o sözleri...

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:

''SOYTARILIK YAPIYORLAR''

"Bunlara hakemde demek istemiyorum. Soytarılık yapıyorlar. Plan dahilinde hareket ediyorlar"

'UTANMIYOR MUSUNUZ?' DEMİŞTİM

"Ben bu arkadaşların dürüstlüğüne, adamlığına. Fenerbahçe maçından sonra 'Utanmıyor musunuz?' demiştim, utanmıyorlar. Bir soytarılıktır gidiyor"

''MHK BAŞKANININ DÜNYADAN HABERİ YOK''

"Birkaç şey söylemek istiyorum VAR hakemi ile ilgili; geçen yıl 19 Nisan'da oynanan bir Konyaspor - Adana Demir maçından sonra ceza alan hakem arkadaş, ne oluyor da haftanın maçına atanıyor? Tolga Bey, İzmir'de ameliyatları ile uğraşıyor, atamaları uzaktan kafasına göre yapıyor. Ahmet İbanoğlu'nun zaten dünyadan haberi yok"

''BU SİSTEM DEĞİŞECEK''

"Hepsinin sonu Trabzonspor ile bu işlere girenlerle aynı olacak. Bunların hiçbirinin kurtuluşu yok. TFF Başkanımızın da müdahale etmesi gerekiyor. Yok İzmirli grubu, o grubu, bu grubu... Kafamızı bozuyorlar, farklı şeylerle karşı karşıya kalacaklar. Bak, uyarıyorum. Bu sistem değişecek''