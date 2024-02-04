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Beşiktaş Joe Worrall transferini bitirdi! İstanbul'a geldi

Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall’ın transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 18:14 Güncelleme 04 Şubat 2024, 19:54
Beşiktaş Joe Worrall transferini bitirdi! İstanbul’a geldi

Beşiktaş Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.

▶️ Beşiktaş Joe Worrall transferini bitirdi!

ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ YOK

Beşiktaş ile Nottingham Forest arasında yapılan kiralık anlaşmada zorunlu satın alma maddesi yer almıyor. Beşiktaş, Worrall için kararını sezon sonunda verecek.

Joe Worrall'ın Beşiktaş için akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

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