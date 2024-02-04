Süper lig'in 24. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ve Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 28. dakikasında Kasımpaşa'da yeni transfer Jackson Porozo, kendi ağlarını havalandırdı ve Alanyaspor 1-0 öne geçti.

36. dakikada Gökhan Gül'le Kasımpaşa eşitliği sağlarken devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

Kasımpaşa'da Mamadou Fall, 59. dakikada takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında skoru koruyan ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 35 yaptı. Alanyaspor ise 27 puanda kaldı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Sahasında Alanyaspor'u mağlup eden Kasımpaşa, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Ligde geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenen İstanbul ekibi, Alanyaspor maçıyla birlikte bu sezon 10 galibiyete ulaştı.

Alanyaspor ise ligde üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı.

Hatayspor ve Pendikspor'la berabere kalan Alanyaspor, Kasımpaşa'ya mağlup oldu.