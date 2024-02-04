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Trabzonspor'dan penaltı tepkisi! Derbiye damga vuran pozisyon

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde yaşanan bir pozisyon karşılaşmaya damga vurdu. Trabzonspor penaltı beklerken mücadelenin hakemi Arda Kardeşler devam kararı verdi.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 20:00 Güncelleme 04 Şubat 2024, 20:11
Trabzonspor’dan penaltı tepkisi! Derbiye damga vuran pozisyon

Trabzonspor, Süper Lig 24.haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında yaşanan pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.

Bu pozisyonda bordo mavili ekip penaltı beklediBu pozisyonda bordo mavili ekip penaltı bekledi




TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 42. dakikasında Beşiktaş ceza sahası içinde Svensson, Bardhi'yi formasından çekip yere düşürdü. Trabzonsporlu futbolcular pozisyonun penaltı olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Arda Kardeşler VAR'ı dinledikten sonra karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi. Pozisyonun ardından gelişen atakta Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

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