Trabzonspor’dan penaltı tepkisi! Derbiye damga vuran pozisyon

Trabzonspor, Süper Lig 24.haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında yaşanan pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.
⏱ 45' Karşılaşmanın ilk yarısı tamamlandı.— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 4, 2024
Beşiktaş 1-0 Trabzonspor #BJKvTS pic.twitter.com/QOyLEe321f
TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 42. dakikasında Beşiktaş ceza sahası içinde Svensson, Bardhi'yi formasından çekip yere düşürdü. Trabzonsporlu futbolcular pozisyonun penaltı olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Arda Kardeşler VAR'ı dinledikten sonra karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi. Pozisyonun ardından gelişen atakta Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.