Yüksel Yıldırım: Galatasaray maçına prim verdim

Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçından sonra çarpıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor.

"200 BİN LİRAYA YAKIN PRİM VERDİM"

"Galatasaray maçında kazanalım diye 200 bin liraya yakın prim verdim. Çünkü ligde kalmak istiyorum. Ben maç satacak karakterde bir adam değilim. Kaldı ki, paraya da ihtiyacım yok. Milyarlarım var benim."



"FENERBAHÇE CESARETLİ OYNAMADI"

"Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe'yi Galatasaray karşısında cesur görmedim. Biz Samsun'da Galatasaray'a karşı cesur futbol oynadık. Eğer Fenerbahçe bizim gibi cesur futbolu sergileseydi Galatasaray'ı Kadıköy'de yenerdi. Bu kadar da iddialı konuşuyorum." dedi.