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Fernando Santos'tan galibiyet açıklaması: Havalara girmeyeceğiz

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, Trabzonspor galibiyetinin ardından; "Bu hafta boyunca idmanlarda oyuncuların tutumları ve davranışları gayet iyiydi. Onları tebrik ediyorum. Bir maç kazandık diye havalara girmeyeceğiz. Bunun bilincinde olmamız lazım." dedi.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 23:46 Güncelleme 04 Şubat 2024, 23:46
Fernando Santos’tan galibiyet açıklaması: Havalara girmeyeceğiz

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'yun 2 golüyle maçı 2-0 kazandı.

Mücadelenin ardından Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos açıklamasında; "Önceki maçlara göre daha az pozisyon bulmamıza rağmen golleri bulduk. Bazı basit top kayıpları yaptık. Özellikle ikinci yarıda, rakibe fırsatları kendimiz verdik. Bunları yapmamalıyız. Çalışarak bu hataları azaltmaya gayret etmeliyiz. Adil bir sonuç oldu, galibiyeti hak ettik." dedi.

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "Bu hafta boyunca idmanlarda oyuncuların tutumları ve davranışları gayet iyiydi. Onları tebrik ediyorum. Bir maç kazandık diye havalara girmeyeceğiz. Bunun bilincinde olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

Santos, oyuncusu Semih Kılıçsoy hakkında; "İyi goller attı. Biz sistem olarak bugün onun karakteristik özelliklerini kullanmayı düşündük. Cenk de hem ona hem Rashica'ya alanlar açtı. Kendisinden istediklerimizi yaptı." sözlerini sarfetti.

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Beşiktaş teknik direktörü yeni transferleri hakkında; "Bir süredir Samet hocayla ortak çalışıyoruz. Raporlarımızı sunuyoruz. Son kararı her zaman yönetim verir. Biz raporları sunup, Samet hocayla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

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