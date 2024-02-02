Kanarya'da bu süreçte ayrılıklar da yaşanıyor. Samet Akaydin Panathinaikos'a transfer olurken Bartuğ Elmaz Sivasspor'a kiralandı. Umut Nayir Pendikspor'un, Miguel Crespo ise İspanya'nın yolunu tuttu.

AYRLIKLAR DEVAM EDECEK Sarı lacivertlilerde bu süreçte 4 ayrılığın daha yaşanması bekleniyor. Süper Lig ekipleri başta olmak üzere birçok yıldızına teklif gelen Kanarya, bu soruşturmaları masaya yatırıyor.

Yabancı sayısını azaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de ayrılığa en yakın isimler Miha Zajc ve Ryan Kent olarak görünüyor. Ancak iki yıldız da Fenerbahçe'den ayrılmamak için diretiyor.

Sezon başında transfer olan Ryan Kent, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giremedi. Kartal'ın isteğiyle sözleşmesi uzatılan Miha Zajc ise performansıyla hayal kırıklığı yaratırken ciddi bir sakatlık da geçirdi.