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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı ve sözleşme şartları

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde ayrılması beklenen isimlere resmi teklifler geliyor. Bu doğrultuda Kanarya, Emre Mor ve Umut Nayir'in ardından bir isim için daha Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 16:46 Güncelleme 02 Şubat 2024, 16:46
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı ve sözleşme şartları

Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Son oynanan Ankaragücü maçını 1-0 geriden gelerek kazanan Kanarya'da gözler Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Sarı lacivertliler, cumartesi akşamı Akdeniz ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

GÜNDEM TRANSFER

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken flaş gelişmeler de yaşanıyor. Devre arası transfer döneminin hızlı takımı olan sarı lacivertliler, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızları kadrosuna kattı.

Kanarya'da bu süreçte ayrılıklar da yaşanıyor. Samet Akaydin Panathinaikos'a transfer olurken Bartuğ Elmaz Sivasspor'a kiralandı. Umut Nayir Pendikspor'un, Miguel Crespo ise İspanya'nın yolunu tuttu.

AYRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı lacivertlilerde bu süreçte 4 ayrılığın daha yaşanması bekleniyor. Süper Lig ekipleri başta olmak üzere birçok yıldızına teklif gelen Kanarya, bu soruşturmaları masaya yatırıyor.

Yabancı sayısını azaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de ayrılığa en yakın isimler Miha Zajc ve Ryan Kent olarak görünüyor. Ancak iki yıldız da Fenerbahçe'den ayrılmamak için diretiyor.

Sezon başında transfer olan Ryan Kent, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giremedi. Kartal'ın isteğiyle sözleşmesi uzatılan Miha Zajc ise performansıyla hayal kırıklığı yaratırken ciddi bir sakatlık da geçirdi.

Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte ise Mert Hakan Yandaş'ın sezonu Fenerbahçe'de tamamlaması artık kesin gibi. Emre Mor ise Fatih Karagümrük'e kiralandı.

LINCOLN İÇİN ANLAŞMA TAMAM!

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique de takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertliler Ankaragücü ile kiralık anlaşması yaparken, Brezilyalı futbolcunun kararı sonrası resmi imzalar atılacak.

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