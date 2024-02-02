Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, hedefine emin adımlarla ilerliyor.
Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, hedefine emin adımlarla ilerliyor.
Son oynanan Ankaragücü maçını 1-0 geriden gelerek kazanan Kanarya'da gözler Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Sarı lacivertliler, cumartesi akşamı Akdeniz ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
GÜNDEM TRANSFER
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken flaş gelişmeler de yaşanıyor. Devre arası transfer döneminin hızlı takımı olan sarı lacivertliler, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızları kadrosuna kattı.
Kanarya'da bu süreçte ayrılıklar da yaşanıyor. Samet Akaydin Panathinaikos'a transfer olurken Bartuğ Elmaz Sivasspor'a kiralandı. Umut Nayir Pendikspor'un, Miguel Crespo ise İspanya'nın yolunu tuttu.
AYRLIKLAR DEVAM EDECEK
Sarı lacivertlilerde bu süreçte 4 ayrılığın daha yaşanması bekleniyor. Süper Lig ekipleri başta olmak üzere birçok yıldızına teklif gelen Kanarya, bu soruşturmaları masaya yatırıyor.
Yabancı sayısını azaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de ayrılığa en yakın isimler Miha Zajc ve Ryan Kent olarak görünüyor. Ancak iki yıldız da Fenerbahçe'den ayrılmamak için diretiyor.
Sezon başında transfer olan Ryan Kent, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giremedi. Kartal'ın isteğiyle sözleşmesi uzatılan Miha Zajc ise performansıyla hayal kırıklığı yaratırken ciddi bir sakatlık da geçirdi.
Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte ise Mert Hakan Yandaş'ın sezonu Fenerbahçe'de tamamlaması artık kesin gibi. Emre Mor ise Fatih Karagümrük'e kiralandı.
LINCOLN İÇİN ANLAŞMA TAMAM!
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique de takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertliler Ankaragücü ile kiralık anlaşması yaparken, Brezilyalı futbolcunun kararı sonrası resmi imzalar atılacak.