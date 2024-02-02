Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertli yönetim transferde harete geçti. Kanarya, ara transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil etti. Bonucci, Krunic ve Çağlar'ı kadrosuna katan sarı lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Forvet transferine işaret eden teknik direktör İsmail Kartal, yedek golcü kadrosuna katmak istediklerini açıklamıştı. Slovak basınından dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı... Boavista forması giyen Robert Bozenik'i Sevilla ile Fenerbahçe'nin takip ettiği yazıldı. 24 yaşındaki Slovak golcü, Boavista'da bu sezon 22 maça çıktı. Robert Bozenik, 9 gol kaydederken 2 de asist yaptı. Bonservisi Feyenoord'da olan Robert Bozenik, sezon başında Portekiz ekibi Boavista'ya kiralanmıştı. Yıldız oyuncu kariyerinde Zilina, Feyenoord, Fortuna Düsseldorf ve Boavista formalarını giydi. Slovakya Milli Takımı'nda 36 maça çıkan oyuncu 6 kez gol sevinci yaşadı. ROBERT BEZENIK KİMDİR? Boavista Porto takımında Forvet mevkinde forma giyen Robert Bozenik, 18 Kasım 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 188 cm boyunda ve 67 kilo olan Robert Bozenik, sağ ayağını kullanmaktadır.