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Fenerbahçe'den sürpriz transfer!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Savunma hattını güçlendiren sarı lacivertlilerde yeni hedef hücum bölgesi. Kanarya bu doğrultuda daha önce ismi hiç konuşulmayan o golcüyü gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 16:07 Güncelleme 02 Şubat 2024, 16:07
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! 2

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertli yönetim transferde harete geçti.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! 3

Kanarya, ara transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil etti.

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