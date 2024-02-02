Okan Buruk’tan transfer açıklaması: Fırsat transferi her zaman olabilir

Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek puan farkıyla lider olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un maç değerlendirmesi...



''POZİSYONLAR ÜRETMEYE ÇALIŞTIK''

Icardi'nin penaltı beklediği pozisyon hakkında konulan Buruk, ''Verilmeyen penaltımız var, birçok maçta olduğu gibi. Maça iyi başladık. Zorlu bir deplasman. Samsunspor zorlu bir rakip. Mücadele gücü yüksek. İlk yarı doğru oynadık. Pozisyonlar üretmeye çalıştık. İkinci yarıya daha iyi başladılar. İki takım için de pozisyonlar çıktı.'' dedi.

''GALATASARAY TARAFTARINA DA TEŞEKKÜR EDERİZ''

Maça desteklemeye gelen taraftarlar hakkında konuşan Okan Buruk, ''Kazandığımız bir karşılaşma. Zor bir deplasmandan 3 puanla döndük bu çok önemli. Oyuncuların yorgunlukları olabilir ama Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Tüm maçlarımızı kazanmak için gidiyoruz. Umarım daha iyisini yapacağız. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bizi destekleyen büyük Galatasaray taraftarına da teşekkür ederiz.'' dedi.

''HEDEF 24''

Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklama yapan Buruk, ''Kerem çok değerli. Oyuncu olarak bizim için çok önemli. Hep yüzde 100'ünü veriyor. Kerem'in cezalı olduğu maçlarda üretmede ne kadar zorlandığımızı gördük. Gerçek Galatasaray taraftarı ona sahip çıkıyor. Az sayıda da olsa kendi taraftarımız tarafından protesto istemiyoruz. Burada ufak tefek sesler de ortaya çıkabiliyor. Çok küçük bir kitle bunu yapabiliyor. Onları da uyarmamız gerekiyor. Maç son dakikaya kadar devam ediyor. Onların desteğiyle son 14 iç saha maçını kazandık. Büyük çoğunluk bizim için önemli. Her zaman destek veriyorlar. Biz birleştiğimizde daha başarılı oluyoruz. Hedef 24. Bandırma ve Başakşehir maçlarında en iyi desteği vereceğini düşünüyoruz.'' dedi.

''DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VARDI. VİNİCİUS...''

Transferler hakkında konuşan Okan Buruk, ''Düşündüğümüz oyuncular vardı. Vinicius biraz daha geç çıkan opsiyondu. Bakambu'dan sonra birisine ihtiyaç vardı. 9 numara diyebileceğimiz bir futbolcu. Aurier de çok büyük güç katacak. Berkan da sol bekte çok iyi oynadı. Barış, Kaan da iyi oynadı. Orası önemli bölge ama üçünden de memnunum. Yönetimimiz ne istersek yapıyor. Bu destekle birlikte farklı bir şey oluşursa bunu Avrupa'ya yazamayacağız ama Türkiye liginde kullanabileceğiz. Fırsat transferi her zaman olabilir. 1 yabancı boşluğumuz var, belki kullanabiliriz.'' dedi.