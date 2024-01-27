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Thomas Tuchel'den Boey sözleri: Transferin gerçekleşmesini çok istedik

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Augsburg maçı öncesi Sacha Boey hakkında konuştu. Tuchel, ''Transferin gerçekleşmesini çok istedik. Sağlık taramaları devam ediyor." dedi.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 18:56 Güncelleme 27 Ocak 2024, 18:57
Thomas Tuchel’den Boey sözleri: Transferin gerçekleşmesini çok istedik

Alman devi Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'i katmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulüple her konuda anlaşma sağlayan Bayern, Fransız futbolcu için 32 milyon Euro ödeme yapacak.

Sacha Boey, Alman ekibine imza atmak için sabah saatlerinde Münih'e giderken oyuncunun sağlık taramaları yapılıyor.

Bundesliga'da oynanacak Augsburg maçı öncesinde Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Sky Sport'a konuştu.

TUCHEL RESMEN AÇIKLADI


Sacha Boey'in transferi hakkında konuşan Tuchel, "Transferin gerçekleşmesini çok istedik. Sağlık taramaları devam ediyor." dedi.

Transferin gerçekleşmesi halinde Sacha Boey, Bayern Münih'in Allianz Arena'da 3 Şubat'ta oynayacağı Borussia Mönchengladbach maçında oynayacak.

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