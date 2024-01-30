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Suudi Arabistan Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda? ⚽🏆 30 Ocak 2024 ASYA KUPASI Suudi Arabistan - Güney Kore maçı CANLI anlatım, HD yayın...

Asya Kupası'ndaki heyecan devam ediyor ve Suudi Arabistan ile Güney Kore arasında büyük bir mücadele bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu. Suudi Arabistan - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 18:30 Güncelleme 30 Ocak 2024, 18:30
Suudi Arabistan Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda? ⚽🏆 30 Ocak 2024 ASYA KUPASI Suudi Arabistan - Güney Kore maçı CANLI anlatım, HD yayın...

Suudi Arabistan ve Güney Kore kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde birçok detay merak edildi. İşte Suudi Arabistan Güney Kore maçı hakkında tüm merak edilenler...

SUUDİ ARABİSTAN - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan - Güney Kore maçı 30 Ocak Salı günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

SUUDİ ARABİSTAN GÜNEY KORE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

BUGÜN ( 30 OCAK 2024 ) HANGİ MAÇLAR VAR?

22:30 Not. Forest - Arsenal

22:45 Fulham - Everton

22:45 Luton Town - Brighton

23:00 C. Palace - Sheffield Utd

23:15 Aston Villa - Newcastle

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