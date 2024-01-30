Suudi Arabistan Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda? ⚽🏆 30 Ocak 2024 ASYA KUPASI Suudi Arabistan - Güney Kore maçı CANLI anlatım, HD yayın...

Suudi Arabistan ve Güney Kore kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde birçok detay merak edildi. İşte Suudi Arabistan Güney Kore maçı hakkında tüm merak edilenler...
Suudi Arabistan ve Güney Kore kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde birçok detay merak edildi. İşte Suudi Arabistan Güney Kore maçı hakkında tüm merak edilenler...
SUUDİ ARABİSTAN - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA?
Suudi Arabistan - Güney Kore maçı 30 Ocak Salı günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
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BUGÜN ( 30 OCAK 2024 ) HANGİ MAÇLAR VAR?
22:30 Not. Forest - Arsenal
22:45 Fulham - Everton
22:45 Luton Town - Brighton