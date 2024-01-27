Yok artık Galatasaray! Dünya yıldızı Aslan oluyor

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray'da gündem transfer. Sol bek, 8 numara ve 10 numara arayşında olan sarı kırmızılı ekip Boey'in ayrılması ile sağ bek de aramaya başladı. Ancak öyle biri isim gündeme geldi ki sarı kırmızılı taraftarlar çılgına dönecek.
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray'da gündem transfer.
Sol bek, 8 numara ve 10 numara arayşında olan sarı kırmızılı ekip Boey'in ayrılması ile sağ bek de aramaya başladı.
BOEY SONRASI AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU
Sacha Boey'i 30 milyon Euro ve 5 milyon Euro'luk kolay ulaşılabilir bonuslar karşılığında Bayern Münih'e satan ve Türkiye bonservis rekorunu kıran sarı-kırmızılılarda Fransız oyuncunun ardından takımdan ayrılması beklenen isimler netlik kazandı.