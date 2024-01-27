SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Fotohaberleri

Yok artık Galatasaray! Dünya yıldızı Aslan oluyor

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray'da gündem transfer. Sol bek, 8 numara ve 10 numara arayşında olan sarı kırmızılı ekip Boey'in ayrılması ile sağ bek de aramaya başladı. Ancak öyle biri isim gündeme geldi ki sarı kırmızılı taraftarlar çılgına dönecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 18:07 Güncelleme 27 Ocak 2024, 18:07
Yok artık Galatasaray! Dünya yıldızı Aslan oluyor 1

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray'da gündem transfer.

Yok artık Galatasaray! Dünya yıldızı Aslan oluyor 2

Sol bek, 8 numara ve 10 numara arayşında olan sarı kırmızılı ekip Boey'in ayrılması ile sağ bek de aramaya başladı.

Yok artık Galatasaray! Dünya yıldızı Aslan oluyor 3

BOEY SONRASI AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Sacha Boey'i 30 milyon Euro ve 5 milyon Euro'luk kolay ulaşılabilir bonuslar karşılığında Bayern Münih'e satan ve Türkiye bonservis rekorunu kıran sarı-kırmızılılarda Fransız oyuncunun ardından takımdan ayrılması beklenen isimler netlik kazandı.

SON DAKİKA