Yok artık Galatasaray! Dünya yıldızı Aslan oluyor

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray'da gündem transfer. Sol bek, 8 numara ve 10 numara arayşında olan sarı kırmızılı ekip Boey'in ayrılması ile sağ bek de aramaya başladı. Ancak öyle biri isim gündeme geldi ki sarı kırmızılı taraftarlar çılgına dönecek.