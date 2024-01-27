Kayserispor’da Burak Yılmaz dönemi! Resmi açıklama geldi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Burak Yılmaz'la sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Burak Yılmaz'la teknik direktörlük görevi için 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kayserispor'dan "Hoş Geldin Burak Yılmaz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem Burak Yılmaz'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

BURAK YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Burak Yılmaz, havaalanında açıklamalarda bulundu.

Yılmaz açıklamasında, "İlk teknik direktörlük deneyimim. Genç bir antrenörüm, hırslı bir antrenörüm. Allah'ın izniyle hep birlikte Kayserisporumuzu iyi yerlere getireceğiz." dedi.

BEŞİKTAŞ'TA 6 MAÇA ÇIKTI

Sezona Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ekibinde yardımcı antrenör olarak başlayan Burak Yılmaz, tecrübeli teknik adamın görevinden ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına geçti.

Burak Yılmaz, siyah-beyazlıların başında 6 maça çıkarken 2 galibiyet ve 4 yenilgi elde etti.