Bakasetas transferi resmen açıklandı! İşte bonservis bedeli

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunanistan takımı Panathinaikos, Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı.

Panathianaikos Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Anastasios Bakasetas transferini resmen duyurdu. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Haydi Taso!" ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİS BEDELİ 1 MİLYON EURO

Trabzonspor ise Bakasetas'ın 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Panathinaikos'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Panathinaikos FC, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000 Euro ödeme yapacaktır." ifadleri kullanıldı.

Trabzonspor formasıyla 122 maça çıkan Yunan yıldız, bu karşılaşmalarda 33 gol atarken 24 de asist yaptı.