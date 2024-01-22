Abdullah Avcı 5-1'lik mağlubiyet sonrası konuştu: "Taraftarlardan özür dileriz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 5-1'lik mağlubiyet sonrası, "Savunmada bireysel performans olarak yediğimiz bir gol vardı. 60'a kadar oyun dengeli gidiyordu. Hamle yaparken, ayağımızdaki topları kaptırarak goller yedik. Bunun bir bahanesi olamaz. Çok şık olmadı, güzel olmadı. Biz de üzgünüz. Taraftarlardan özür diliyoruz. Dört gün sonra bir maç var, kazanarak unutturmaya çalışacağız. Burası büyük camia, tarihinde böyle durumlar az da olsa vardır. Bu durumu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Yakışmayan bir mağlubiyet ama üçüncülük hedefimiz var. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
AVCI DÖNEMİNDE İLK YAŞANDI
G.Saray'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Abdullah Avcı, Trabzonspor kariyerinde ilk kez bir takımdan üst üste iki yenilgi aldı.
BAKASETAS VEDA ETTİ
Trabzonspor'dan Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer olan Bakasetas, Bordo-Mavili formayla dün son maçına çıktı. Maç sonrası tribünlere el sallayan yıldız isme taraftarlar da alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Trabzonspor formasıyla 122 maça çıkan 30 yaşındaki Yunan yıldız 33 gol, 24 asistlik performans sergiledi.
DERBİYİ DE BOŞ GEÇMEDİ
Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan kupadaki Manisa maçından sonra Galatasaray derbisini de boş geçmedi. 79'da ağları havalandıran genç yıldız takımının tek sayısını kaydetti.