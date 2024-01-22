Abdullah Avcı 5-1'lik mağlubiyet sonrası konuştu: "Taraftarlardan özür dileriz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 5-1'lik mağlubiyet sonrası, "Savunmada bireysel performans olarak yediğimiz bir gol vardı. 60'a kadar oyun dengeli gidiyordu. Hamle yaparken, ayağımızdaki topları kaptırarak goller yedik. Bunun bir bahanesi olamaz. Çok şık olmadı, güzel olmadı. Biz de üzgünüz. Taraftarlardan özür diliyoruz. Dört gün sonra bir maç var, kazanarak unutturmaya çalışacağız. Burası büyük camia, tarihinde böyle durumlar az da olsa vardır. Bu durumu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Yakışmayan bir mağlubiyet ama üçüncülük hedefimiz var. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.