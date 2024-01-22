Fenerbahçe’ye Fred şoku! Resmi açıklama geldi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe dün akşam Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadelede sakatlanan Fred maçı yarıda bırakarak oyundan çıktı.
FENERBAHÇE'DEN FRED AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues'in Altunizade Hastanesinde Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
TENDONDA YIRTIK VAR
Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."