Okan Buruk’un derbi karnesi göz kamaştırıyor! Yenilgiyi unuttu

Süper Lig'de 21 hafta geride kalırken Galatasaray 54 puanla lider Fenerbahçe ile aynı puanda 2. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de 21 hafta geride kalırken Galatasaray 54 puanla lider Fenerbahçe ile aynı puanda 2. sırada yer alıyor.
Okan Buruk'un ekibi Galatasaray dün Trabzonspor'u 5-1 mağlup etti. Başarılı teknik direktörün derbi karnesi ise dikkat çekti.
10 MAÇTA TEK YENİLGİ
Okan Buruk, Galatasaray ile çıktığı 10 derbi karşılaşmasında sadece 1 kez mağlup oldu. Bu maçlarda 7 galibiyet alan sarı kırmızılı ekip 2 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
İÇ SAHADA PUAN VERMEDİ
Okan Buruk yönetiminde iç sahada çıktığı 5 derbi karşılaşmasında Galatasaray rakiplerine hiç puan alma şansı vermedi. Beşiktaş ve Trabzonspor'u 2 kez Fenerbahçe'yi ise 1 kez mağlup eden Galatasaray bu maçlarda 15 puanı hanesine yazdırdı.
FENERBAHÇE'DEN GOL YEMEDİ
Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe ile 3 maça çıkan Galatasaray bu maçlarda 2 galibiyet aldı, 1 maç ise berabere bitti. Galatasaray bu maçlarda kalesinde gol görmedi.
TEK YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında tek derbi yenilgisini geçen sezon Beşiktaş deplasmanında 3-1 ile aldı. Galatasaray Beşiktaş'a karşı oynadığı diğer iki maçı ise kazandı.
TRABZONSPOR KARŞISINDA TEK BERABERLİK
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trabzonspor karşında 4 maça çıktı. Sarı kırmızılı ekip bu maçlarda sahadan 3 kez galip ayrılırken 1 maç ise berabere bitti.
İŞTE OKAN BURUK'UN DERBİ KARNESİ
Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Beşiktaş 3-1 Galatasaray
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Galatasaray 2-0 Trabzonspor
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Trabzonspor 1-5 Galatasaray