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Okan Buruk'un derbi karnesi göz kamaştırıyor! Yenilgiyi unuttu

Süper Lig'de 21 hafta geride kalırken Galatasaray 54 puanla lider Fenerbahçe ile aynı puanda 2. sırada yer alıyor. Okan Buruk'un ekibi Galatasaray dün Trabzonspor'u 5-1 mağlup etti. Başarılı teknik direktörün derbi karnesi ise dikkat çekti. işte Buruk'un derbi karnesi...

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 18:41 Güncelleme 22 Ocak 2024, 19:52
Okan Buruk’un derbi karnesi göz kamaştırıyor! Yenilgiyi unuttu

Süper Lig'de 21 hafta geride kalırken Galatasaray 54 puanla lider Fenerbahçe ile aynı puanda 2. sırada yer alıyor.

Okan Buruk’un derbi karnesi göz kamaştırıyor! Yenilgiyi unuttu

Okan Buruk'un ekibi Galatasaray dün Trabzonspor'u 5-1 mağlup etti. Başarılı teknik direktörün derbi karnesi ise dikkat çekti.

Okan Buruk’un derbi karnesi göz kamaştırıyor! Yenilgiyi unuttu

10 MAÇTA TEK YENİLGİ

Okan Buruk, Galatasaray ile çıktığı 10 derbi karşılaşmasında sadece 1 kez mağlup oldu. Bu maçlarda 7 galibiyet alan sarı kırmızılı ekip 2 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Okan Buruk’un derbi karnesi göz kamaştırıyor! Yenilgiyi unuttu

İÇ SAHADA PUAN VERMEDİ

Okan Buruk yönetiminde iç sahada çıktığı 5 derbi karşılaşmasında Galatasaray rakiplerine hiç puan alma şansı vermedi. Beşiktaş ve Trabzonspor'u 2 kez Fenerbahçe'yi ise 1 kez mağlup eden Galatasaray bu maçlarda 15 puanı hanesine yazdırdı.

Okan Buruk’un derbi karnesi göz kamaştırıyor! Yenilgiyi unuttu

FENERBAHÇE'DEN GOL YEMEDİ

Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe ile 3 maça çıkan Galatasaray bu maçlarda 2 galibiyet aldı, 1 maç ise berabere bitti. Galatasaray bu maçlarda kalesinde gol görmedi.

Okan Buruk’un derbi karnesi göz kamaştırıyor! Yenilgiyi unuttu

TEK YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında tek derbi yenilgisini geçen sezon Beşiktaş deplasmanında 3-1 ile aldı. Galatasaray Beşiktaş'a karşı oynadığı diğer iki maçı ise kazandı.

Okan Buruk’un derbi karnesi göz kamaştırıyor! Yenilgiyi unuttu

TRABZONSPOR KARŞISINDA TEK BERABERLİK

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trabzonspor karşında 4 maça çıktı. Sarı kırmızılı ekip bu maçlarda sahadan 3 kez galip ayrılırken 1 maç ise berabere bitti.

Okan Buruk’un derbi karnesi göz kamaştırıyor! Yenilgiyi unuttu

İŞTE OKAN BURUK'UN DERBİ KARNESİ

Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Beşiktaş 3-1 Galatasaray
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Galatasaray 2-0 Trabzonspor
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Trabzonspor 1-5 Galatasaray

Okan Buruk’un derbi karnesi göz kamaştırıyor! Yenilgiyi unuttu
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