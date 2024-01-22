Okan Buruk’un derbi karnesi göz kamaştırıyor! Yenilgiyi unuttu

İÇ SAHADA PUAN VERMEDİ Okan Buruk yönetiminde iç sahada çıktığı 5 derbi karşılaşmasında Galatasaray rakiplerine hiç puan alma şansı vermedi. Beşiktaş ve Trabzonspor'u 2 kez Fenerbahçe'yi ise 1 kez mağlup eden Galatasaray bu maçlarda 15 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE'DEN GOL YEMEDİ Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe ile 3 maça çıkan Galatasaray bu maçlarda 2 galibiyet aldı, 1 maç ise berabere bitti. Galatasaray bu maçlarda kalesinde gol görmedi.

TEK YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI Okan Buruk, Galatasaray'ın başında tek derbi yenilgisini geçen sezon Beşiktaş deplasmanında 3-1 ile aldı. Galatasaray Beşiktaş'a karşı oynadığı diğer iki maçı ise kazandı.

TRABZONSPOR KARŞISINDA TEK BERABERLİK Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trabzonspor karşında 4 maça çıktı. Sarı kırmızılı ekip bu maçlarda sahadan 3 kez galip ayrılırken 1 maç ise berabere bitti.

İŞTE OKAN BURUK'UN DERBİ KARNESİ Trabzonspor 0-0 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Trabzonspor

Beşiktaş 3-1 Galatasaray

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

Galatasaray 2-0 Trabzonspor

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

Trabzonspor 1-5 Galatasaray