Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan taraftarlara çağrı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, farklı galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:



"Maça fena başlamadık. İlk yarının sonlarına doğru 10 dakika iyi değildik. İkinci yarıya başlarken önde oynamamız gerektiğini ve sakin olmamız gerektiğini konuştuk. Sonlandırma problemlerimiz vardı ama bu kez 5 gol attık, Bir de sayılmayan golümüz vardı, 6 gol. Trabzonspor deplasmanı zordur. Rakip ne kadar eksik olursa olsun üzerimizde zaman zaman baskı kurdular. 2-0'ı bulunca maçı bitirdik. Oyuncularıma teşekkür ederim. Temmuz'dan beri maç oynuyoruz. Çok güvendiğimiz bir kadro var. Zaha'nın performansı, Kaan'ın performansı... Farklı pozisyonlarda denedik."



"Çok sabırsızız, oyuncuları devamlı asıp kesiyoruz. Sosyal medyadan çok yapılıyor. Ndombele üzerinden yapıldı geçen hafta. Zaha, Icardi, Sanchez ve Icardi üzerinden bunlar yapıldı. Galatasaraylılar, oyuncularına sahip çıksın. Sabır gerekiyor, çok daha iyi olacağız."



"Maç kaybımız çok az. Bu sene 1 maç kaybettik. Geçen sene 4 maç kaybetmiştik. Büyük takımlara karşı oynamak, konsantre olmak daha başka oluyor. Diğer maçlarda konsantrasyon bazen zor oluyor. Size karşı daha çok kapanan takımlara karşı oyunlar değişik olabiliyor. Büyük maçları kazanıyoruz, geçen senenin şampiyonuyuz. Belki ligde Galatasaray tarihinin en iyi performansını gösteriyoruz. Oyuncularımıza sahip çıkalım. Her geçen gün daha fazla alışıyorlar. Zaha attığı gollerin dışında savunmada iki golü önleyen hamleler yaptı."