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Aslan derbide kükredi! Galatasaray Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etti

Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam etti. Fenerbahçe'nin Samsunspor'a takıldığı hafta Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar derbide hata yapmazken sahadan 5-1 galip ayrıldı. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 17:54 Güncelleme 21 Ocak 2024, 21:32
Aslan derbide kükredi! Galatasaray Trabzonspor’u deplasmanda mağlup etti

Süper Lig'de heyecan 21.hafta maçlarıyla devam etti. Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Aslan derbide kükredi! Zaha yıldızlaştı

Sarı kırmızılılar sahadan 5-1 galip ayrıldı ve Fenerbahçe'nin Samsunspor'a takıldığı hafta hata yapmadı.

Aslan derbide kükredi! Zaha yıldızlaştı

Bu sonucun ardından puanını 54'e yükselten Cimbom, Fenerbahçe ile puanları eşitledi ve averajla 2. sırada yer aldı. Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada kaldı.

Aslan derbide kükredi! Zaha yıldızlaştı

ZAHA MAÇA DAMGA VURDU

Galatasaray'ın golleri Zaha (2), Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu (2 ) geldi. Zaha ayrıca Kaan Ayhan'ın golünde de asist yaptı. Trabzonspor'un tek golü ise Enis Destan'dan geldi.

Aslan derbide kükredi! Zaha yıldızlaştı

TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, ligde en son oynadığı Bitexen Antalyaspor maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Aslan derbide kükredi! Zaha yıldızlaştı

Teknik direktör Abdullah Avcı, tek değişikliği savunmanın sağında yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Can Aydın'ın yerine Hüseyin Türkmen'i görevlendirdi.

Aslan derbide kükredi! Zaha yıldızlaştı

ÖNEMLİ İSİMLER YOKTU

Karadeniz ekibi, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu, sakatlıkları bulunan Orsic ve Denswil ile kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok olmak üzere 7 eksikle maça çıktı.

Aslan derbide kükredi! Zaha yıldızlaştı

BAKASETAS YEDEK BAŞLADI

Trabzonspor'dan Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer edilmesi beklenen Bakasetas da Galatasaray maçına yedek kulübesinde başladı. Yunan oyuncu 64.dakikada oyuna dahil oldu.

Aslan derbide kükredi! Zaha yıldızlaştı

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisine devam edilen Sergio Oliveira, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı.

Aslan derbide kükredi! Zaha yıldızlaştı

ICARDİ YEDEK BAŞLADI

Sarı-kırmızılı takımda en son oynanan Mondihome Kayserispor maçı 11'ine göre Tete, Halil İbrahim Dervişoğlu ve Ndombele yedek kulübesine çekilirken Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan ise 11'de yer buldu.

Galatasaray'da zorlu maçta oynayıp oynamayacağı merakla beklenen oyuncular Icardi ve Sanchez ise maçta yedek kulübesinde yer aldı. Icardi 82.dakikada oyuna dahil oldu.

İstanbul temsilcisinde forvettte Zaha, savunmanın solunda ise Kaan Ayhan görev yaptı.

Aslan derbide kükredi! Zaha yıldızlaştı

TRİBÜNLER DOLDU

Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray maçına büyük ilgi gösterdi.

Bu sezon bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmalara fazla rağbet göstermezken sarı-kırmızılı takım ile oynanılan maçın biletlerini bir gün öncesinden tüketti.

Stadyum tamamen dolarken İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği stada alınan konuk takım taraftarları da karşılaşmada yer aldı. 2032 kişilik kapasitesi bulunan misafir takım tribünü de tamamen doldu.

İki takım arasında oynanan karşılaşmada toplam 2 bin 250 güvenlik görevlisi de görev yaptı.

Aslan derbide kükredi! Zaha yıldızlaştı

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN PANKART AÇILDI

Bordo mavili taraftarlar, tribüne 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yazılı pankart astı.

Aslan derbide kükredi! Zaha yıldızlaştı

MAÇTAN ÖNCE DOSTLUK YEMEĞİ

Karşılaşma öncesinde stadyumda, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerince, misafir takımın yönetim kurulu üyelerine yemek verildi.

Yemeğe Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Karşılıklı olarak başarı dileklerinin ardından Başkan Doğan tarafından Metin Öztürk'e günün anısına plaket de takdim edildi.

Aslan derbide kükredi! Zaha yıldızlaştı
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Aslan derbide kükredi! Galatasaray Trabzonspor’u deplasmanda mağlup etti
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