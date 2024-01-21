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Galatasaray'a büyük şok! Yıldız isim sakatlandı

Süper Lig'in 21.haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Maçın 44.dakikasında Abdülkerim Bardakçı kendine yere bıraktı ve sakatlık geçirdi. Milli futboolu yerini ilk yarının son dakikalarında Davinson Sanchez'e bıraktı.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 19:56 Güncelleme 21 Ocak 2024, 20:31
Galatasaray’a büyük şok! Yıldız isim sakatlandı

Süper Lig'in 21.haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.

Maçın 13.dakikasında Zaha ile öne geçen sarı kırmızlı ekibe kötü haber maçın 44.dakikasında geldi.

Abdülkerim Bardakçı kendine yere bıraktı ve sakatlık geçirdi. Milli futboolu yerini ilk yarının son dakikalarında Davinson Sanchez'e bıraktı.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde sarı kart gören Abdülkerim Bardakçı hafta içi oynanacak İstabuslpor maçında cezalı duruma düştü.


KOPENHAG MAÇINDAN SONRA İLK KEZ SAHADA

Maçın 45.dakikasında Abdülkerim Bardakçı'nın yerine oyuna giren Davinson Sanchez 12 Aralık'ta oynanan Kopenhag maçından sonra ilk kez forma giymiş oldu.

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