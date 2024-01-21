İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında lig sonuncusu Almeria'yı konuk etti.

Almeria, maçın hemen başında 1. dakikada Largie Ramazani'yle öne geçti.

İlk yarının büyük bir bölümü bu skorla geçilirken 43'te konuk ekip Edgar Gonzalez'le iki farklı üstünlüğü yakaladı.

Mücadelenin ilk 45 dakikası bu skorla tamamlanırken Real Madrid ikinci yarıya hızlı başladı. Jude Bellingham'la 57'de farkı biren indiren Carlo Ancelotti'nin ekibi, 67'de Vinicius Jr'ın golüyle beraberliği sağladı.

Karşılaşmanın uzatma bölümüne 2-2'lik eşitlikle girilirken Real Madrid galibiyet golünü 90+9'da Dani Carvajal'la buldu. Sahadan galibiyetle ayrılan Real Madrid, puanını 51 yaptı. Almeria ise 6 puanda kaldı.

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Real Madrid'de Arda Güler maça yedek kulübesinde başladı.

Milli futbolcu, karşılaşmada forma giymedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' GOL | Largie Ramazani, Almeria'yı öne geçirdi

43' GOL | Edgar Gonzalez, konuk ekibinin ikinci golünü kaydetti.

45' İLK YARI SONUCU 0-2

46' Real Madrid ikinci yarıya 3 değişikle başladı. Fran Garcia, Joselu ve Brahim Diaz oyuna dahil oldu. Farland Mendy, Rodrygo ve Nacho kenara geldi.

57' GOL | Yapılan VAR incelemesinin ardından Real Madrid penaltı kazandı. Real Madrid'de Jude Bellingham, penaltıda ağları havalandırdı ve skoru 2-1 yaptı. Bellingham ligde 14 gole ulaştı.

61' Almeria'nın bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

67 ' GOL | Real Madrid'de Vinicius Jr skora dengeyi getirdi. VAR incelemesinin ardından golün geçerli olduğu belirtildi.

90+9' Real Madrid, Dani Carvajal'in golüyle öne geçti.

90' MAÇ SONUCU | Real Madrid 3-2 Almeria