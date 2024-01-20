İngiliz ekibinin hocası Postecoglou Sebastian Szymanski’ye kancayı taktı! Fenerbahçe Yönetimi’nin beklentisi 35 milyon Euro

Transfermarkt değeri 20 milyon Euro olan 24 yaşındaki yıldız oyuncu için Fenerbahçe Yönetimi'nin beklentisi ise 35 milyon Euro. Sarı-Lacivertliler sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Szymanski için 9.75 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

G.SARAY'IN ELİNDEN ALDI

F.Bahçe sezon başında transfer ettiği Szymanski için Galatasaray ile yarışa girmişti. Transfer savaşını kazanan Fenerbahçe'de Polonyalı yıldızın performansı parmak ısırtıyor. Fenerbahçe'de 32 maçta 26 gole katkıda bulunan Szymanski, takımının en büyük hücum silahlarından biri. İsmail Kartal da onun üzerine titriyor.