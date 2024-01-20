Arda Güler için Real Madrid idmanı durdu! İşte nedeni
Real Madrid kariyerini istediği başlangıcı yapamayan Arda Güler, Arandina maçında ilk kez forma giyerken büyük beğeni toplamıştı. Süper Kupa'da Atletico Madrid'e karşı oynanan maçta oyuna giren Arda, final maçı sonrası ilk madalyasını da kazanmıştı. Ligde oynanacak karşılaşmada süre alması beklenen milli yıldız, yaptıklarıyla tam iki kez Real Madrid idmanını durdurdu. İşte yaşananlar...
Üst üste yaşadığı sakatlıkları atlatmasının ardından Real Madrid kadrosunda yerini sağlamlaştırmak isteyen Arda Güler adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yetenek takımının idmanında Ancelotti şaşırtmayı başardı. İşte detaylar...