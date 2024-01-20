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Arda Güler için Real Madrid idmanı durdu! İşte nedeni

Real Madrid kariyerini istediği başlangıcı yapamayan Arda Güler, Arandina maçında ilk kez forma giyerken büyük beğeni toplamıştı. Süper Kupa'da Atletico Madrid'e karşı oynanan maçta oyuna giren Arda, final maçı sonrası ilk madalyasını da kazanmıştı. Ligde oynanacak karşılaşmada süre alması beklenen milli yıldız, yaptıklarıyla tam iki kez Real Madrid idmanını durdurdu. İşte yaşananlar...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 15:25 Güncelleme 20 Ocak 2024, 15:25
Arda Güler için Real Madrid idmanı durdu! İşte nedeni 1

Üst üste yaşadığı sakatlıkları atlatmasının ardından Real Madrid kadrosunda yerini sağlamlaştırmak isteyen Arda Güler adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yetenek takımının idmanında Ancelotti şaşırtmayı başardı. İşte detaylar...

Arda Güler için Real Madrid idmanı durdu! İşte nedeni 2

Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrası Real Madrid'e transfer olan Milli yıldız Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İspanya kariyerine istediği başlangıcı yapamamıştı.

Arda Güler için Real Madrid idmanı durdu! İşte nedeni 3

Sakatlıklarını atlatmasının ardından kadrodaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Arda Güler, takımının idmanına adeta damga vurdu.


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