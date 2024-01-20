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Torreira resmen açıkladı! "O takımla görüşüyorum"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, sarı kırmızılılarda şoke eden bir gelişme yaşandı. Ülkesinin basınına konuşan Lucas Torreira, görüştüğü ve gitmek istediği kulübü duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 11:17 Güncelleme 20 Ocak 2024, 11:17
Torreira resmen açıkladı! O takımla görüşüyorum

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Torreira resmen açıkladı! O takımla görüşüyorum

Sarı kırmızılıların geçen sezon kadrosuna kattığı yıldız isim, 1.5 senedir gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.

Torreira resmen açıkladı! O takımla görüşüyorum

Geçen yılki şampiyonlukta büyük rol oynayan Uruguaylı oyuncu, bu sezon da takımına önemli katkı sağladı.

Torreira resmen açıkladı! O takımla görüşüyorum

Torreira, sarı kırmızılılardaki başarılı performansı sonrası birçok takımın gözdesi haline gelmişti.

Torreira resmen açıkladı! O takımla görüşüyorum

Torreira transfer durumuna ilişkin ve kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Torreira resmen açıkladı! O takımla görüşüyorum

Uruguaylı yıldız ülkesinde bir Podcast yayınına katıldı ve çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte o sözler;

Torreira resmen açıkladı! O takımla görüşüyorum

"Boca Juniors'ta oynamak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Juan Roman Riquelme ile çok fazla iletişim halindeyim. Bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum."

Torreira resmen açıkladı! O takımla görüşüyorum

"Çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olabilmeyi özlüyorum. Zamanı gelince her şey olacak. Bir futbolcu olarak hayal ettiğim her şey gerçekleşti. Artık Güney Amerika'ya dönüşüm yaklaşıyor."

Torreira resmen açıkladı! O takımla görüşüyorum

"Bugün size anlattığım normal bir şey gibi görünüyor ama Roman'la gençken konuşmayı düşünmek imkansızdı. Bir noktada bu olasılığın ortaya çıkacağını biliyorum. Sadece hayali beslemeye devam etmemiz gerekiyor."

Torreira resmen açıkladı! O takımla görüşüyorum

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Torreira ayrıca Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşme sözleşmesini bulunduğu söyledi ve "Geçen yıl Brezilyalı takımları da dahil olmak üzere Güney Amerika ekipleriyle transfer görüşmesi yaptım. Ancak şimdi Galatasaray'dayım. İnsanlara minnettar olmalıyım. Bana değer veren Galatasaray çok iyi davrandı" dedi.

Torreira resmen açıkladı! O takımla görüşüyorum

"NACIONAL TARAFTARIYIM"

Öte yandan Torreira "Bunu hiç söylemedim ama bir Nacional taraftarıyım. Penarol'a çok saygı duyuyorum çünkü Penarol'da oynama şansım oldu ve açıkçası bu benim için en güzel deneyimlerden biriydi" şeklinde konuştu.

Torreira resmen açıkladı! O takımla görüşüyorum
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