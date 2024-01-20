Torreira resmen açıkladı! "O takımla görüşüyorum"

"Bugün size anlattığım normal bir şey gibi görünüyor ama Roman'la gençken konuşmayı düşünmek imkansızdı. Bir noktada bu olasılığın ortaya çıkacağını biliyorum. Sadece hayali beslemeye devam etmemiz gerekiyor."

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR Torreira ayrıca Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşme sözleşmesini bulunduğu söyledi ve "Geçen yıl Brezilyalı takımları da dahil olmak üzere Güney Amerika ekipleriyle transfer görüşmesi yaptım. Ancak şimdi Galatasaray'dayım. İnsanlara minnettar olmalıyım. Bana değer veren Galatasaray çok iyi davrandı" dedi.

"NACIONAL TARAFTARIYIM" Öte yandan Torreira "Bunu hiç söylemedim ama bir Nacional taraftarıyım. Penarol'a çok saygı duyuyorum çünkü Penarol'da oynama şansım oldu ve açıkçası bu benim için en güzel deneyimlerden biriydi" şeklinde konuştu.