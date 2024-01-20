Torreira resmen açıkladı! "O takımla görüşüyorum"

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılıların geçen sezon kadrosuna kattığı yıldız isim, 1.5 senedir gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.
Geçen yılki şampiyonlukta büyük rol oynayan Uruguaylı oyuncu, bu sezon da takımına önemli katkı sağladı.
Torreira, sarı kırmızılılardaki başarılı performansı sonrası birçok takımın gözdesi haline gelmişti.
Torreira transfer durumuna ilişkin ve kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Uruguaylı yıldız ülkesinde bir Podcast yayınına katıldı ve çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte o sözler;
"Boca Juniors'ta oynamak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Juan Roman Riquelme ile çok fazla iletişim halindeyim. Bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum."
"Çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olabilmeyi özlüyorum. Zamanı gelince her şey olacak. Bir futbolcu olarak hayal ettiğim her şey gerçekleşti. Artık Güney Amerika'ya dönüşüm yaklaşıyor."
"Bugün size anlattığım normal bir şey gibi görünüyor ama Roman'la gençken konuşmayı düşünmek imkansızdı. Bir noktada bu olasılığın ortaya çıkacağını biliyorum. Sadece hayali beslemeye devam etmemiz gerekiyor."
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Torreira ayrıca Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşme sözleşmesini bulunduğu söyledi ve "Geçen yıl Brezilyalı takımları da dahil olmak üzere Güney Amerika ekipleriyle transfer görüşmesi yaptım. Ancak şimdi Galatasaray'dayım. İnsanlara minnettar olmalıyım. Bana değer veren Galatasaray çok iyi davrandı" dedi.
"NACIONAL TARAFTARIYIM"
Öte yandan Torreira "Bunu hiç söylemedim ama bir Nacional taraftarıyım. Penarol'a çok saygı duyuyorum çünkü Penarol'da oynama şansım oldu ve açıkçası bu benim için en güzel deneyimlerden biriydi" şeklinde konuştu.