Trabzonspor evinde Manisa’yı yıktı! Kupada adını son 16 turuna yazdırdı



NEDEN YOKLAR BİLEMİYORUM

Abdullah Avcı, 3-1'lik Manisa maçının ardından konuştu. Kazandıkları için mutlu olduklarını ve kupada adım adım ilerlediklerini belirten Avcı, kadroda olmayan futbolcular için, "Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok çeşitli sebeplerden ötürü antrenmanda yoklar. Nedenini bilemiyorum. Kulüp açıklar" dedi. Ayrıca Avcı, "Larsen gittiği için orada bir boşluk var. Bunun için çalışıyoruz. Teklic'in boşluğu da Bakic ile dolacak" dedi.



LARSEN İLE YOLLAR AYRILDI

Trabzon, sağ bek Jens Stryger Larsen'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Fırtına'da 62 maçta görev alan Danimarkalı, 2 gol, 1 asist üretti.



AVCI'DAN KUPA ROTASYONU!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Manisa FK ile oynanan maçta kadroda önemli bir rotasyona gitti. Tecrübeli teknik adam, Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Bardhi, Mendy, Fountas ve Enis Destan'a yine şans verirken Benkovic'in yerine Hüseyin Türkmen, Eren'in yerine Arif, Berat'ın yerine Umut Güneş, Visca'nın yerine Kerem Şen ilk 11'de sahaya çıktı. Bilindiği gibi Bordo-Mavililer, pazar günü evinde G.Saray ile karşılaşacak.

ENİS DESTAN UÇUŞA GEÇTİ!

Fırtına'nın genç golcüsü Enis Destan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Manisa FK maçındaki performansıyla parmak ısırttı. İlk 28 dakikaya 1 gol, 1 asist sığdıran futbolcu, karşılaşmayı da 2 gol, 1 asistle tamamladı. Formda golcü, bu sezon ise lig ve kupa olmak üzere toplam 5 gol, 3 asist üretti.

TRİBÜNLER DOLMADI

Kupadaki Manisa FK karşılaşmasına taraftarlar ilgi göstermedi. Tribünlerde boşluklar dikkati çekti. Az sayıda taraftar, takıma tezahüratlarıyla destek verdi.