İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek.
Kadıköy'deki mücadele saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.
Bu maç öncesinde ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde zirvede yer alan sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak.
Teknik direktör İsmail Kartal, da tüm planlarını üç puan üzerine yaptı.
Sarı-lacivertliler, rakibini yenerek oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini rahat izlemek istiyor.
6 EKSİK VAR
Ezeli rakibinin puan kaybını bekleyecek olan Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde ise 6 eksik bulunuyor. Afrika Kupası'nda yer alan Osayi ve Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Peres, Zajc ve Crespo, maçta forma giyemeyecek. Becao da kadroda yer almayacak.
62. RANDEVU
Fenerbahçe ile Samsun, tarihlerinde 62. kez karşı karşıya gelecek. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı- lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette F.Bahçe'nin galibiyet sayısında 35-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
JAYDEN SINIRDA
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Hollandalı oyuncu, görev alması ve kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rade Krunic, Adanaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına ilk 11'de başlamıştı.
KRUNIC FORMA BEKLİYOR
Boşnak oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal'ın forma vermesi halinde ligde de ilk karşılaşmasına çıkacak.
Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı 10 karşılaşmanın 8'inden galibiyetle ayrılırken, 1'inde berabere kaldı, 1'inde de mağlubiyet yaşadı.
KADIKÖY'DE 25 PUAN
Sarı-lacivertliler, beraberliği Galatasaray karşısında mağlubiyeti ise Trabzonspor'a karşı aldı. Kadıköy'de 25 puanı hanesine yazdırdı.
Ligde 53 puan toplayan F.Bahçe, bu maçların 18'inde rakip filelere gol atmayı başardı.
EN GOLCÜ TAKIM
Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 57 gol gönderdi.
Fenerbahçe, sadece Galatasaray ve Adana Demirspor'a gol atamadı.
Karşılaşmanın muhtemel 11'ileri şu şekilde:
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can K., Szymanski, Tadic, Dzeko.
Samsunspor: Szumski, Zeki, Yunus Emre, Bola, Soner G., Soner A.,Osman, Emre, Tait, Holse, Ercan.