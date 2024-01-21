İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Teknik direktör İsmail Kartal, da tüm planlarını üç puan üzerine yaptı.

Sarı-lacivertliler, rakibini yenerek oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini rahat izlemek istiyor.

6 EKSİK VAR

Ezeli rakibinin puan kaybını bekleyecek olan Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde ise 6 eksik bulunuyor. Afrika Kupası'nda yer alan Osayi ve Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Peres, Zajc ve Crespo, maçta forma giyemeyecek. Becao da kadroda yer almayacak.

62. RANDEVU

Fenerbahçe ile Samsun, tarihlerinde 62. kez karşı karşıya gelecek. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı- lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette F.Bahçe'nin galibiyet sayısında 35-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.