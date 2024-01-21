SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İsmail Kartal'dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde en merak edilen konu, sarı lacivertlilerin nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı... İşte detaylar ve Fenerbahçe Samsunspor maçının muhtemel 11'leri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 11:44 Güncelleme 21 Ocak 2024, 11:44
İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Kadıköy'deki mücadele saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Bu maç öncesinde ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde zirvede yer alan sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Teknik direktör İsmail Kartal, da tüm planlarını üç puan üzerine yaptı.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Sarı-lacivertliler, rakibini yenerek oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini rahat izlemek istiyor.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

6 EKSİK VAR
Ezeli rakibinin puan kaybını bekleyecek olan Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde ise 6 eksik bulunuyor. Afrika Kupası'nda yer alan Osayi ve Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Peres, Zajc ve Crespo, maçta forma giyemeyecek. Becao da kadroda yer almayacak.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

62. RANDEVU
Fenerbahçe ile Samsun, tarihlerinde 62. kez karşı karşıya gelecek. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı- lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette F.Bahçe'nin galibiyet sayısında 35-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

JAYDEN SINIRDA
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Hollandalı oyuncu, görev alması ve kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Fenerbahçe'nin Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rade Krunic, Adanaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına ilk 11'de başlamıştı.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

KRUNIC FORMA BEKLİYOR
Boşnak oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal'ın forma vermesi halinde ligde de ilk karşılaşmasına çıkacak.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı 10 karşılaşmanın 8'inden galibiyetle ayrılırken, 1'inde berabere kaldı, 1'inde de mağlubiyet yaşadı.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

KADIKÖY'DE 25 PUAN
Sarı-lacivertliler, beraberliği Galatasaray karşısında mağlubiyeti ise Trabzonspor'a karşı aldı. Kadıköy'de 25 puanı hanesine yazdırdı.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Ligde 53 puan toplayan F.Bahçe, bu maçların 18'inde rakip filelere gol atmayı başardı.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

EN GOLCÜ TAKIM
Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 57 gol gönderdi.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Fenerbahçe, sadece Galatasaray ve Adana Demirspor'a gol atamadı.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Karşılaşmanın muhtemel 11'ileri şu şekilde:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can K., Szymanski, Tadic, Dzeko.

Samsunspor: Szumski, Zeki, Yunus Emre, Bola, Soner G., Soner A.,Osman, Emre, Tait, Holse, Ercan.

İsmail Kartal’dan Krunic ve Tadic kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’de ’Ofisboy’ kriz! Kılıçdaroğlu’nun ekibi ’İdari amirliği’ aldı fondaş tetikçiler tutuştu: Balık tut torun sev, kurultaya çalışma, kepaze
Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik! Gözler 30 Ocak’ta! Seçim beyannamesinde dikkat çeken 4 ana başlık
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye’yi kabul etti
SON DAKİKA