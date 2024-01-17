BATSHUAYİ YILDIZLAŞTI Sarı lacivertli ekipte Belçikalı golcü Batshuayi attığı 4 golle yıldızlaştı. Mert Hakan Yandaş ise bu sezon ilk resmi golünü kaydetti. ⚽ Fenerbahçe 2-0 Adanaspor 🥅 Gol: Michy Batshuayi 🏆 LİNCOLN GOLLE DÖNDÜ 10 Ay sonra sakatlıktan dönen Lincoln ise golle sahalara döndü. Fenerbahçe'nin ilk golü Brezilyalı oyuncudan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, lige göre rotasyonlu bir kadro tercihinde bulundu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ligde daha az forma şansı bulan futbolcuların yoğunlukta olduğu bir kadro ile çıkan Kartal, son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasından sadece 2 ismi ilk 11'de değerlendirdi. ⚽ Fenerbahçe 3-0 Adanaspor 🥅 Gol: Michy Batshuayi 🏆

Söz konusu maçta forma giyen Mert Müldür ile Jayden Oosterwolde kupada da görev alırken, 9 isim ise değişti.