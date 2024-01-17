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ZTK'da Fenerbahçe farkla turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Fenerbahçe Adanaspor'u farklı geçti. Sarı lacivertli ekip rakibini 6-0 mağlup edip adını son 16'ya yazdırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 20:03 Güncelleme 17 Ocak 2024, 22:58
ZTK’da Fenerbahçe farkla turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur karşılaşmasında Fenerbahçe Adanaspor'u konuk etti.

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Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı sarı lacivertli ekip 6-0 kazandı.

⚽ Fenerbahçe 1-0 Adanaspor 🥅 Gol: Lincoln Henrique 🏆
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Fenerbahçe'nin gollerini Batshuayi (4), Lincoln ve Mert Hakan Yandaş kaydetti.

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BATSHUAYİ YILDIZLAŞTI

Sarı lacivertli ekipte Belçikalı golcü Batshuayi attığı 4 golle yıldızlaştı. Mert Hakan Yandaş ise bu sezon ilk resmi golünü kaydetti.

⚽ Fenerbahçe 2-0 Adanaspor 🥅 Gol: Michy Batshuayi 🏆

LİNCOLN GOLLE DÖNDÜ

10 Ay sonra sakatlıktan dönen Lincoln ise golle sahalara döndü. Fenerbahçe'nin ilk golü Brezilyalı oyuncudan geldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, lige göre rotasyonlu bir kadro tercihinde bulundu.

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ligde daha az forma şansı bulan futbolcuların yoğunlukta olduğu bir kadro ile çıkan Kartal, son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasından sadece 2 ismi ilk 11'de değerlendirdi.

⚽ Fenerbahçe 3-0 Adanaspor 🥅 Gol: Michy Batshuayi 🏆
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Söz konusu maçta forma giyen Mert Müldür ile Jayden Oosterwolde kupada da görev alırken, 9 isim ise değişti.

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Teknik direktör İsmail Kartal, Adanaspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a görev verirken, savunma hattını Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde ve Lincoln Henrique'den kurdu.

⚽ Fenerbahçe 4-0 Adanaspor 🥅 Gol: Michy Batshuayi 🏆
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Orta ikilide Rade Krunic ile Bartuğ Elmaz forma giyerken, kenarlarda Emre Mor ile Joshua King şans buldu. Forvet arkasında Mert Hakan Yandaş oynarken, gol yollarında Michy Batshuayi tercih edildi.

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Fenerbahçe'de Furkan Akyüz, Ömer Bircan Camcı, Efekan Karayazı, Necat Aydın, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko ise yedek bekledi.

⚽ Fenerbahçe 5-0 Adanaspor 🥅 Gol: Michy Batshuayi 🏆

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KRUNİC SAHNE ALDI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, ilk kez sahne aldı.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir transferi için yoğun uğraş verdiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla ilk maçına Adanaspor karşısında çıktı.

Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncuya yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

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BONUCCİ İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız stoperi Leonardo Bonucci, sarı-lacivertli formayla ilk kez resmi bir karşılaşmaya 11'de çıktı.

Ligde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında Serdar Aziz'in sakatlığının ardından 38. dakikada oyuna dahil olan 36 yaşındaki oyuncu, Adanaspor karşısında 11'de değerlendirildi.

⚽ Fenerbahçe 6-0 Adanaspor 🥅 Gol: Mert Hakan Yandaş 🏆
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LİNCOLN SAHALARA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, uzun bir aranın ardından formasına kavuştu.

Geçen sezon gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan 25 yaşındaki futbolcu, forvet arkası, orta sahanın ortası, sol kanat ve sol bek pozisyonlarında görev almıştı.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sözleşmesi dondurulan ve bu sezon hiçbir resmi müsabakada forma giyemeyen Lincoln, Gaziantep FK maçında kadroya dahil olmuş ancak süre almamıştı.

Son resmi müsabakasına 9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde çıkan Lincoln, 10 ayı aşkın bir sürenin ardından sahalara döndü.

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11 EKSİK

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 11 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, takımlarını yalnız bıraktı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan Rodrigo Becao ile teknik heyet tercihiyle Dominik Livakovic, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Fred, kadroda yer almadı.

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ALTYAPIDAN 4 İSİM

Teknik direktör İsmail Kartal, Adanaspor karşısında altyapıdan 4 ismi kadroya dahil etti.

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Sarı-lacivertlilerde kaleciler Furkan Akyüz (18) ve Ömer Bircan Camcı (16) ile orta saha oyuncusu Efekan Karayazı (18) ve sol bek Necat Aydın (18), maça yedek kulübesinde başladı.

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