Siyonist futbolcu Eden Karzev soluğu İsrail’de aldı! Başakşehir kiralık göndermiş!

Süper Lig'de oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra işgalci İsrail'e destek mesaj gönderen Sagiv Jehezkel'e tepkiler yağmasının ardından Başakşehir'in İsrailli oyuncusu Eden Karzev'den skandal bir paylaşım geldi.

İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma destek veren eski Başakşehir li futbolcu Eden Karzev soluğu İsrail'de aldı!

Karzev siyonist bir hesabı paylaşarak şgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma destek paylaşımı yaptı.

BAŞAKŞEHİR YOLLARI AYIRDI: KARİYERİNİ YURT DIŞINDA SÜRDÜRECEK

Başakşehir dün yaptığı açıklamada siyonist Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdüreceğini duyurdu.

Başakşehir FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Ocak Pazar günü, kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır.

İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek oyuncudan savunması istenmiştir.

Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerine yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür"