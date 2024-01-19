Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
Maçta 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı ve son 16'ye yükseldi.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Tete, Abdülkerim Bardakcı ve Halil Dervişoğlu (p) kaydetti.
Ümraniyespor'un tek golü ise ters vuruşla Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Ayrıca konuk takımda Siraçhan Nas çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Aslan, son 16'ya yükselirken; Ümraniyespor ise kupaya veda eden taraf oldu.
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanında sahne alacak Cimbom, şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor.
Sarı-kırmızılı takımda son gidişat bu yöndeyken, devre arası transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor.
Yönetim, transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor.
İlk iş olarak sezon başında kiralık giden Berkan Kutlu'yu geri çağıran Cimbom, Luyindama'nın sözleşmesini ise feshetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'la eşleşen G.Saray, yapılacak takviyelerle Avrupa'da başarı hedefliyor.
Aynı zamanda ligde de şampiyon ünvanını koruyarak üst üste 2. kez mutlu sona ulaşma hedefinde...
Cimbom'un transfer listesindeki 3 isim belli olurken, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen o isim liste başına yazıldı. İşte detaylar...
HÜCUMA TRANSFER YAPILACAK
Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Galatasaray, hücum yollarında büyük sıkıntılar yaşadı.
Cedric Bakambu'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle ilk 11'de Halil Dervişoğlu forma giydi.
24 yaşındaki futbolcu bu süreçte istenen katkıyı sağlayamazken, bu süreçte skor katkısını daha çok stoper Abdülkerim Bardakcı üstlendi.
FORVETE ERENCAN TAKVİYESİ
Bu bölgeye takviye yapmak isteyen Cimbom, altyapısından yetişen Erencan Yardımcı için harekete geçti.
Genç forvetin bonservisi Eyüpspor'da bulunuyor ve kiralık olarak Pendikspor'da forma giyiyor.
21 yaşındaki santrfor bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkarken 6 gollük katkı sağladı ve 942 dakika sahada kaldı.
Sezon sonunda Mertens'in sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu bölgeye genç bir on numara arayan Cimbom, aradığı ismi İngiltere'de buldu.
ORTA SAHAYA BELLINGHAM
Bu doğrultuda G.Saray'ın gündemine Sunderland forması giyen Jobe Bellingham geldi.
Birmingham altyapısından yetişen Bellingham, sezon başında 1.75 milyon Euro'ya Sunderland'e imza attı ve takımının vazgeçilmezi oldu.
18 yaşındaki oyuncu bu sezon 28 maça çıkarken 4 gol - 1 asistlik performans gösterdi.
Real Madrid'de forma giyen Jude Bellingham'ın kardeşi olan Jobe'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro...
BİR DEVİR SONA ERİYOR
2011 yazında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Geçtiğimiz aylarda A Spor'a konuşan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Muslera'yla ilgili, "Futbolla ilgili planları var. Sezon sonuna doğru bakacağız. Çocukları orada okuyor, burada yaşıyor. Nando, Galatasaray'ın önemli figürü. Ayrılacaksa, kolay bir süreç değil." ifadelerini kullanmıştı.
Cimbom bu doğrultuda 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisinin alternatifini şimdiden aramaya başlarken, tanıdık isim gündeme geldi.
KALEYE ALTAY BAYINDIR HAMLESİ
Önümüzdeki sezon yabancı kuralının 12'ye düşecek olması nedeniyle yerli isimlere yönelen G.Saray, Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için harekete geçti.
25 yaşındaki file bekçisi, Kırmızı Şeytanlar'da Andre Onana'nın hatalarına rağmen teknik direktör Erik ten Hag tarafından tercih edilmedi.
EURO 2024 kadrosunda olmayı planlayan Altay, süre alabileceği bir takıma gitmeyi düşünüyor.
Kaleyi milli yıldıza emanet etmeyi planlayan Cimbom, yabancı oyuncu kontenjanlarını diğer mevkilerde kullanabilecek.
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
Altay Bayındır, 14 Nisan 1998'de Bursa'da dünyaya geldi.
Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Altay, 2011 yazında Arabayatağı altyapısına transfer oldu.
1 yıl sonra Bursa Yol altyapısına geçen genç kaleci, 2013 yazında Ankaragücü altyapısında geçti.
Başkent temsilcisinin altyapısında 1.5 yıl forma giydikten sonra A takıma yükseldi.
Ankaragücü'nün kalesini 4.5 yıl koruyan Altay, 2019 yazında 1.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu.
2023 yazında 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Manchester United'la anlaşma sağladı.
Kırmızı Şeytanlar'la sözleşmesi 2027 yılında bitecek Altay'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...