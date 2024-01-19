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Galatasaray'dan 3 transfer birden! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar birçok bölge için arayışlarını sürdürürken öncelik sol bek, orta saha ve forvet bölgelerine verilmişti. Aslan, bu doğrultuda listesini hazırlarken Fenerbahçe'nin eski yıldızı için de girişimler başladı. İşte A Spor'un duyurduğu transfer gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 11:37 Güncelleme 19 Ocak 2024, 11:37
Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Maçta 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı ve son 16'ye yükseldi.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Tete, Abdülkerim Bardakcı ve Halil Dervişoğlu (p) kaydetti.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Ümraniyespor'un tek golü ise ters vuruşla Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Ayrıca konuk takımda Siraçhan Nas çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Bu sonucun ardından Aslan, son 16'ya yükselirken; Ümraniyespor ise kupaya veda eden taraf oldu.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanında sahne alacak Cimbom, şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılı takımda son gidişat bu yöndeyken, devre arası transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Yönetim, transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

İlk iş olarak sezon başında kiralık giden Berkan Kutlu'yu geri çağıran Cimbom, Luyindama'nın sözleşmesini ise feshetti.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'la eşleşen G.Saray, yapılacak takviyelerle Avrupa'da başarı hedefliyor.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Aynı zamanda ligde de şampiyon ünvanını koruyarak üst üste 2. kez mutlu sona ulaşma hedefinde...

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Cimbom'un transfer listesindeki 3 isim belli olurken, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen o isim liste başına yazıldı. İşte detaylar...

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

HÜCUMA TRANSFER YAPILACAK

Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Galatasaray, hücum yollarında büyük sıkıntılar yaşadı.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Cedric Bakambu'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle ilk 11'de Halil Dervişoğlu forma giydi.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

24 yaşındaki futbolcu bu süreçte istenen katkıyı sağlayamazken, bu süreçte skor katkısını daha çok stoper Abdülkerim Bardakcı üstlendi.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

FORVETE ERENCAN TAKVİYESİ

Bu bölgeye takviye yapmak isteyen Cimbom, altyapısından yetişen Erencan Yardımcı için harekete geçti.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Genç forvetin bonservisi Eyüpspor'da bulunuyor ve kiralık olarak Pendikspor'da forma giyiyor.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

21 yaşındaki santrfor bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkarken 6 gollük katkı sağladı ve 942 dakika sahada kaldı.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Sezon sonunda Mertens'in sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu bölgeye genç bir on numara arayan Cimbom, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

ORTA SAHAYA BELLINGHAM

Bu doğrultuda G.Saray'ın gündemine Sunderland forması giyen Jobe Bellingham geldi.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Birmingham altyapısından yetişen Bellingham, sezon başında 1.75 milyon Euro'ya Sunderland'e imza attı ve takımının vazgeçilmezi oldu.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

18 yaşındaki oyuncu bu sezon 28 maça çıkarken 4 gol - 1 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Real Madrid'de forma giyen Jude Bellingham'ın kardeşi olan Jobe'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro...

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

BİR DEVİR SONA ERİYOR

2011 yazında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Geçtiğimiz aylarda A Spor'a konuşan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Muslera'yla ilgili, "Futbolla ilgili planları var. Sezon sonuna doğru bakacağız. Çocukları orada okuyor, burada yaşıyor. Nando, Galatasaray'ın önemli figürü. Ayrılacaksa, kolay bir süreç değil." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Cimbom bu doğrultuda 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisinin alternatifini şimdiden aramaya başlarken, tanıdık isim gündeme geldi.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

KALEYE ALTAY BAYINDIR HAMLESİ

Önümüzdeki sezon yabancı kuralının 12'ye düşecek olması nedeniyle yerli isimlere yönelen G.Saray, Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için harekete geçti.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

25 yaşındaki file bekçisi, Kırmızı Şeytanlar'da Andre Onana'nın hatalarına rağmen teknik direktör Erik ten Hag tarafından tercih edilmedi.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

EURO 2024 kadrosunda olmayı planlayan Altay, süre alabileceği bir takıma gitmeyi düşünüyor.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Kaleyi milli yıldıza emanet etmeyi planlayan Cimbom, yabancı oyuncu kontenjanlarını diğer mevkilerde kullanabilecek.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Altay Bayındır, 14 Nisan 1998'de Bursa'da dünyaya geldi.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Altay, 2011 yazında Arabayatağı altyapısına transfer oldu.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

1 yıl sonra Bursa Yol altyapısına geçen genç kaleci, 2013 yazında Ankaragücü altyapısında geçti.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Başkent temsilcisinin altyapısında 1.5 yıl forma giydikten sonra A takıma yükseldi.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Ankaragücü'nün kalesini 4.5 yıl koruyan Altay, 2019 yazında 1.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

2023 yazında 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Manchester United'la anlaşma sağladı.

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Kırmızı Şeytanlar'la sözleşmesi 2027 yılında bitecek Altay'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...

Galatasaray’dan 3 transfer birden! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor
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