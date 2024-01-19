Ancelotti’den Arda Güler sözleri! Özür ve müjde

İspanyol basınına göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid yenilgisinin ardından Arda ile bir toplantı gerçekleştirdi.

"SENİ OYNATMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Defensa Central'de yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, Arda'ya kendisini unutmadığını ve hala aklında olduğunu ifade ederek, "Arda, seni oynatmadığım için üzgünüm. Pazar günü süre alacaksın." dedi.