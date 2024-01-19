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Ancelotti'den Arda Güler sözleri! Özür ve müjde

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Kral Kupası'nda oynanan Atletico Madrid karşılaşmasında süre alamazken takımı uzatmalara giden maçta sahadan mağlup olarak ayrıldı. Eflatun beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti maçın ardından Arda Güler ile konuştu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 12:26 Güncelleme 19 Ocak 2024, 12:26
Ancelotti’den Arda Güler sözleri! Özür ve müjde

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçı Madrid derbisine sahne oldu.

Ancelotti’den Arda Güler sözleri! Özür ve müjde

Atletico Madrid ile Real Madrid, Wanda Metropolitano'da kozlarını paylaştı.

Ancelotti’den Arda Güler sözleri! Özür ve müjde

Ev sahibi takım, normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçta rakibini 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ancelotti’den Arda Güler sözleri! Özür ve müjde

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri Lino, Morata, Griezmann ve Riquelme kaydetti.

Ancelotti’den Arda Güler sözleri! Özür ve müjde

Real Madrid'in Oblak (k.k.) ve Joselu ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Ancelotti’den Arda Güler sözleri! Özür ve müjde

Eflatun-beyazlılarda forma giyen milli yıldız Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı maçta süre alamadı.

Ancelotti’den Arda Güler sözleri! Özür ve müjde

İspanyol basınına göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid yenilgisinin ardından Arda ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Ancelotti’den Arda Güler sözleri! Özür ve müjde

"SENİ OYNATMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Defensa Central'de yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, Arda'ya kendisini unutmadığını ve hala aklında olduğunu ifade ederek, "Arda, seni oynatmadığım için üzgünüm. Pazar günü süre alacaksın." dedi.

Ancelotti’den Arda Güler sözleri! Özür ve müjde

ALMERIA MAÇINA 11'DE BAŞLAYABİLİR

Haberde ayrıca Ancelotti'nin Arda Güler'i kazanma istediğinin her zamankinden daha güçlü olduğu ve pazar günü oynanacak Almeria maçına ilk 11'de başlayabileceği aktarıldı.

Ancelotti’den Arda Güler sözleri! Özür ve müjde
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