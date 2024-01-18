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Başakşehir'den Karzev kararı: Kovulmadı yurt dışına gidiyor

Son dakika haberi! Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medya paylaşımı tepki çeken Eden Karzev ile ilgili kararını açıkladı. Başakşehir forması giyen İsrailli Eden Karzev'in işgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma destek paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 17:04 Güncelleme 18 Ocak 2024, 17:40
Başakşehir’den Karzev kararı: Kovulmadı yurt dışına gidiyor

Başakşehir Futbol Kulübü, disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesine karar verildiğini duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Karzev'e disiplin süreci uygulandığı hatırlatılırken şu ifadeler kullanıldı:

"14 Ocak Pazar günü kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır."

"İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek savunması istenmiştir. Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür."

Son dakika: Soykırımcı İsraile destek veren Antalyasporlu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildiSon dakika: Soykırımcı İsraile destek veren Antalyasporlu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi
Son dakika: Soykırımcı İsrail'e destek veren Antalyasporlu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi

İSRAİLLİ FUTBOLCULARDAN SİYONİST PROPAGANDA

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç büyük tepkilere neden olmuştu.

Katil İsrail asıllı Jehezkel bileğine 7 Ekim 2023 gününü ve davut yıldızı yazdığı görülmüştü.



JEHEZKEL SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Soykırıma destek veren futbolcunun yaptığı hareket büyük tepki çekerken Antalyaspor, katil İsrail propagandası yapan Jehezkel'i kadro dışı bırakmıştı. Gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Gazze'de yapılan soykırıma destek veren futbolcu ifadesinde kıvırırken; ertesi gün saat 17.15 itibarıyla Türkiye'den ayrılmıştı.




Başakşehir forması giyen İsrailli Eden Karzev'in de işgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma destek paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı. İsrail destekli paylaşım sonrası ifadesi alınan Karzev, serbest bırakılmıştı.

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