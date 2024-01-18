Başakşehir’den Karzev kararı: Kovulmadı yurt dışına gidiyor

Başakşehir Futbol Kulübü, disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesine karar verildiğini duyurdu. Kamuoyuna Duyuru | pic.twitter.com/gbnVtzElkR — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) January 18, 2024 Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Karzev'e disiplin süreci uygulandığı hatırlatılırken şu ifadeler kullanıldı: "14 Ocak Pazar günü kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır."

"İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek savunması istenmiştir. Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür." Son dakika: Soykırımcı İsraile destek veren Antalyasporlu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi Son dakika: Soykırımcı İsrail'e destek veren Antalyasporlu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi İSRAİLLİ FUTBOLCULARDAN SİYONİST PROPAGANDA Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç büyük tepkilere neden olmuştu.



Katil İsrail asıllı Jehezkel bileğine 7 Ekim 2023 gününü ve davut yıldızı yazdığı görülmüştü.