Cimbom, Rıdvan Yılmaz için Rangers’a 4 milyon Euro teklif yaptı: İskoç ekib i teklifi geri çevirdi

ICARDI YARIN İDMANDA Galatasaray'da sakatlığı dolayısıyla Konya, Sivas ve Kayseri maçlarını kaçıran Mauro Icardi için Okan Buruk müjdeli haberi verdi. Icardi'ye bir süre izin verdiklerini belirten Buruk, Arjantinli yıldızın yarın antrenmanlara başlayacağını duyurdu. Buruk, "Ayağının ve yüzünün durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu için durumunu değerlendireceğiz. Trabzonspor maçında kadroda olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



BERKAN KUTLU FORMAYA KAVUŞTU

Sezon başında kiralık olarak gittiği İtalya Serie A ekibi Genoa ile kontratını fesheden ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a geri dönen Berkan Kutlu Kayserispor maçıyla formasına kavuştu. 25 yaşındaki orta saha 77'de Lucas Torriera'nın yerine oyuna dahil oldu. Berkan oyuna girdiği sırada taraftar alkışlarıyla oyuncuya moral verdi.



ÇAĞLAR MÜJDESİ

Devre arası transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, Bonucci ve Krunic transferleriyle kadrosunu güçlendirdi. Sarı- Lacivertliler, İspanyol ekibi Atletico Madrid forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek için çok önemli bir adım attı. Sarı-Lacivertliler, Çağlar'la her konuda anlaşmaya vardı. Futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki geçtiğimiz hafta Madrid'e gitmiş, hem yıldız futbolcu hem de Atletico kulübü ile görüşmüştü. Bu temaslar sonrası Çağlar ile aradaki pürüzler giderildi. İspanyollar'a kiralama teklif yapan yönetim gelecek yanıtı bekliyor.



ARDA GÜLER'E ÖVGÜ YAĞDI

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in, Arandina ve Atletico Madrid karşısında sahada kaldığı 69 dakikada İspanyol gazetecileri büyüledi. Diario AS Gazetesi muhabiri Fernando Tavero, "Arda Güler, gerçekten yetenekli bir futbolcu. Potansiyel olarak tavanı çok çok yüksek" yorumun yaptı. Relevo'dan Jorge Picon, "Vücudunu çok iyi idare ediyor, dokunuşlarındaki kaliteyi görebiliyorsunuz. Ne kadar ileri gidebilir bilmiyoruz ama Real Madrid onun için çok heyecanlı" dedi.



UMUT NAYİR PENDİK'TE

Fenerbahçe 30 yaşındaki golcüsü Umut Nayir'in sezon sonun kadar Pendikspor'a kiraladığını TFF'ye bildirdi. Sezon başında Sarı-Lacivertli takıma transfer olan milli golcü Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıktı. Umut, söz konusu maçlarda skor katkısında bulunamadı.



Fenerbahçe'yi ÇOK ISTEDIM

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic özel açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Taraftarlara minnettarım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Nasıl ki onlar benim buraya gelmemi istediler, çok fazla istediler. Ben de aynı şekilde Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Zaten Edin Dzeko ve Miha Zajc ile de konuşmuştuk. Buradaki atmosferden ve taraftarlardan onlar da bana bahsettiler. Fenerbahçe'ye katılabilmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim" diye konuştu.



YABA DABA DU!

Sezon başında Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Fred'i Premier Lig devi Manchester United'dan 9.7 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile kadrosuna katan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın forma giydiği her maçı kazanmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki merkez orta sahanın forma giydiği 14'ü lig olmak üzere 20 maçın tamamında sahadan galip ayrıldı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda ise toplam 6 asist yaptı. Fenerbahçe, Fred'in oynamadığı 12 maçta sahadan 5 kez puan kaybı ile ayrıldı. Fenerbahçe taraftarının sevgilisi konumundaki Sambacı yıldızın performansı sadece Sarı-Lacivertli taraftarları değil, diğer takım taraftarlarını da mest ediyor.



YANKI EREL FİNALDE KAYBETTİ

MİLLİ tenisçi Yankı Erel, Katar'da düzenlenen M15 Doha Turnuvası'nda tek erkeklerde ikinci oldu. Yankı Erel, finalde Özbek Khumoyun Sultanov'a 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.



BUCKS SON SANİYEDE GÜLDÜ

NBA'de Milwaukee Bucks, Damian Lillard'ın uzatmanın son saniyesinde kaydettiği üç sayılık basketle Sacramento Kings'i sahasında 143-142 yendi. Lillard, 29 sayı, 8 asist ve 4 ribaundla oynadı.





MENEMEN 4 MAÇ SONRA TAKILDI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, ligin ikinci devresinin ilk karşılaşmasında Karaman FK ile 1-1 berabere kalarak 4 maç aranın ardından puan kaybı yaşadı.



BEŞİKTAŞ'A PARA VE BLOKE CEZASI

PFDK, Beşiktaş'a Rizespor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 320.000 TL para cezası verdi. Ayrıca taraftarların bir sonraki deplasman maçında kartlarının bloke edileceği de belirtildi.



KONYA ÖMEROVİC'E EMANET

Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. 62 yaşındaki Bosna Hersekli çalıştırıcı en son Başakşehir'de 2020-21'de yardımcı antrenördü.



MEDVEDEV TUR ATLADI

Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde Rus Daniil Medvedev ilk turda Fransız rakibi Terence Atmane ile karşılaştı. Medvedev, setlerde 2-1 öndeyken (5-7, 6-2, 6-4) rakibinin çekilmesiyle tur atladı.





SERHOU GUİRASSY YARIŞI

İngiliz basını, Manchester United, Newcastle, Milan ve West Ham'ın Bundesliga ekibi Stuttgart'ın 27 yaşındaki Gineli forveti Serhou Guirassy'i transfer etmek için yarış halinde olduğu iddiasında bulundu.