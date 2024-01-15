Krunic: Bir an evvel gelmek istedim

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, sarı lacivertli takım ile ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Adanaspor ile oynayacağı maçın antrenmanında yer alan ve antrenmanın tamamında bulunan Krunic, idman önceside İsmail Kartal ile sohbet etti ve yeni takım arkadaşları ile tanıştı. Krunic'e tesis gezisinde eşlik eden isim ise kaptan Edin Dzeko oldu.

"BİR AN EVVEL GELMEK İSTEDİM"

Takımla çıktığı ilk antrenman öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Krunic, "Burada olduğum için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Dün tesisteydim ve antrenman yaptım. Her şey yolunda. Bugün de takımla ilk antrenmanımı yapmış olacağım. Edin Dzeko ile çok defa konuştuk. Özellikle bu ay Fenerbahçe'ye bir an evvel gelmek istedim. O da aynı şekilde benim burada olmamı istedi. Onunla yapmış olduğumuz konuşmalarda genelde bana Fenerbahçe ile alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben de onun gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Bosna-Hersekli yıldız, "Taraftarlara minnettarım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Nasıl ki onlar benim buraya gelmemi istediler, çok fazla istediler. Ben de aynı şekilde Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Zaten Edin Dzeko ve Miha Zajc ile de konuşmuştuk. Buradaki atmosferden ve taraftarlardan onlar da bana bahsettiler. Fenerbahçe'ye katılabilmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim." ifadelerini kullandı.

Son olarak Milan'ın formasını giyen Krunic, kırmızı siyahlı forma ile yer aldığı 139 karşılaşmada 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.