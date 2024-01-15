Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kalyon Stadyumu'nda konuk olduğu Gaziantep FK'yı İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kalyon Stadyumu'nda konuk olduğu Gaziantep FK'yı İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.
Fenerbahçe ilk olarak Union Berlin forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, 36 yaşındaki stoperle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Bonucci transferiyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'te mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Boşnak futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.
Bonucci ve Krunic transferleriyle kadrosunu güçlendiren ve forvete de bir takviye yapacağı konuşulan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Sarı-lacivertliler ilk olarak Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar Panathinaikos'a kiraladı.
Kadroda düşünülmeyen birkaç isimle daha vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
RYAN KENT AL-ETTIFAQ YOLCUSU
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan İngiliz sol kanat Ryan Kent'in, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'a transfer olmaya yakın olduğu öğrenildi.
4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan kulübünün Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.
Ryan Kent, İskoç ekibi Rangers'ın formasını terlettiği dönemde Steven Gerrard'ın öğrencisi olmuştu.
27 yaşındaki oyuncu Al-Ettifaq'a transferi halinde tecrübeli teknik adam ile yeniden bir araya gelecek.
Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı.
İngiliz futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
1.76 boyundaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.