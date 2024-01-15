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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Bonucci ve Krunic transferlerini tamamlarken sıra golcü hamlesine geldi. Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Samet Akaydın'ın ardından bir isme daha talip çıktı. İşte o isim ve teklif edilen rakam...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 15:12 Güncelleme 15 Ocak 2024, 15:12
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kalyon Stadyumu'nda konuk olduğu Gaziantep FK'yı İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

Sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

Fenerbahçe ilk olarak Union Berlin forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

Sarı-lacivertliler, 36 yaşındaki stoperle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

Bonucci transferiyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'te mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

Sarı-lacivertliler, Boşnak futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

Bonucci ve Krunic transferleriyle kadrosunu güçlendiren ve forvete de bir takviye yapacağı konuşulan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

Sarı-lacivertliler ilk olarak Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar Panathinaikos'a kiraladı.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

Kadroda düşünülmeyen birkaç isimle daha vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

RYAN KENT AL-ETTIFAQ YOLCUSU

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan İngiliz sol kanat Ryan Kent'in, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'a transfer olmaya yakın olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan kulübünün Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

Ryan Kent, İskoç ekibi Rangers'ın formasını terlettiği dönemde Steven Gerrard'ın öğrencisi olmuştu.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

27 yaşındaki oyuncu Al-Ettifaq'a transferi halinde tecrübeli teknik adam ile yeniden bir araya gelecek.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

İngiliz futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak

1.76 boyundaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kasa para dolacak
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