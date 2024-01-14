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Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o an

Süper Lig'in 20.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçın 49.dakikasında Fred'in yerde kalmasının ardından hakem Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 20:29 Güncelleme 14 Ocak 2024, 21:06
Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o an

Süper Lig'in 20.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçın 49.dakikasında Fred'in yerde kalmasının ardından hakem Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

* Görüntü BeinSports'tan alınmıştır

DZEKO KAÇIRDI

Penaltının başına Dzeko geldi, yıldız golcü penaltı atışını gole çeviremedi. Fenerbahçe bu sezon 4. kez penaltı atışından yararlanamadı.

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