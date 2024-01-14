Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o an

Süper Lig'in 20.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçın 49.dakikasında Fred'in yerde kalmasının ardından hakem Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.
Süper Lig'in 20.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçın 49.dakikasında Fred'in yerde kalmasının ardından hakem Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.
* Görüntü BeinSports'tan alınmıştır
DZEKO KAÇIRDI
Penaltının başına Dzeko geldi, yıldız golcü penaltı atışını gole çeviremedi. Fenerbahçe bu sezon 4. kez penaltı atışından yararlanamadı.