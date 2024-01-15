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Fenerbahçe'ye Antep'te 'Can' suyu!

Süper Lig'de heyecan 20.hafta karşılaşmaları ile devam etti. Lider Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Karşılaşmyı sarı lacivertli ekip 1-0 kazandı. Galibiyeti getiren gol İrfan Can Kahveci'den geldi. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 18:02 Güncelleme 15 Ocak 2024, 09:53
Fenerbahçe’ye Antep’te ’Can’ suyu!

Süper Lig'de heyecan 20.hafta karşılaşmaları ile devam etti. Lider Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

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Karşılaşmyı sarı lacivertli ekip 1-0 kazandı. Galibiyeti getiren gol İrfan Can Kahveci'den geldi.

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Alınan bu sonuçla Fenerbahçe 53 puanla zirvede, Gaziantep FK ise 21 puanla 16.sırada yer aldı.

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DZEKO PENALTI KAÇIRDI

Fred'in yer kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazanan Fenerbahçe'de, penaltıyı kullanan Dzeko topu direğe nişanladı.

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GOL İPTAL EDİLDİ!

Fenerbahçe, maçın ilk yarısında Sebastian Szymanski ile topu ağlara gönderdi. Ancak asisti yapan Dusan Tadic'in ofsaytta olması nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

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BONUCCI İLK MAÇINA ÇIKTI!

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci, sarı lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Fenerbahçe Gaziantep’ten 3 puanla döndü

İtalyan yıldız, sakatlanan Serdar Aziz yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe Gaziantep’ten 3 puanla döndü

KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan TÜMOSAN Konyaspor müsabakasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği İrfan Can Kahveci ve Joshua King'i Gaziantep'te yedek soyundurdu.

Kartal, Kalyon Stadı'ndaki karşılaşmada Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Cengiz Ünder ve Dzeko 11'ini sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Leonardo Bonucci, Michy Batshuayi, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan isimler oldu.

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TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe'yi ağırlayan Gaziantep FK'nin taraftarları, tribünleri doldurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından karşılaşmanın biletlerinin tamamının satıldığı duyuruldu.

Her iki takımın taraftarı, soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

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ŞEHİTLER UNUTULMADI

Gaziantep FK'li futbolcular, maçtan önce ısınmaya üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtle çıktı.

Taraftarlar ise maçtan önce "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

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