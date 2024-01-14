Szymanski 1 numara: Yıldız orta saha ulaştığı istatistiklerle dünya gündeminde

Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı maçlarda 12 gol, 13 asistle 25 gol katkısı veren Szymanski, dünyada en çok gol katkısı veren orta saha oyuncusu oldu.

Szymanski'yi 24 gol katkısı ile Beşiktaş'ın eski Brezilyalı yıldızı Talisca (24) takip etti. Başta Liverpool olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde olan Szymanski'nin piyasa değeri 25 milyon Euro civarında gösteriliyor.