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Szymanski 1 numara: Yıldız orta saha ulaştığı istatistiklerle dünya gündeminde

F.Bahçe formasıyla 12 gol, 13 asiste imza atan Sebastian Szymanski, 25 kez skora etki etti ve bu sezon dünyada en çok gol katkısı veren orta saha oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ocak 2024 Güncelleme 14 Ocak 2024, 06:59
Szymanski 1 numara: Yıldız orta saha ulaştığı istatistiklerle dünya gündeminde

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken, yıldız orta saha ulaştığı istatistiklerle dünya gündemine oturdu.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı maçlarda 12 gol, 13 asistle 25 gol katkısı veren Szymanski, dünyada en çok gol katkısı veren orta saha oyuncusu oldu.

Szymanski'yi 24 gol katkısı ile Beşiktaş'ın eski Brezilyalı yıldızı Talisca (24) takip etti. Başta Liverpool olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde olan Szymanski'nin piyasa değeri 25 milyon Euro civarında gösteriliyor.

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