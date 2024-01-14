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Okan Buruk'tan revizyon! İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i

Süper Lig'de Sivasspor maçında aldığı beraberlikle zirve yarışında yara alan Galatasaray, gözünü Kayserispopr maçına çevirdi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zorlu maç için revizyon kararı aldı. Buna göre Aslan'da o isim uzun süre sonra 11'e dönecek. İşte detaylar ve Galatasaray'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 15:31 Güncelleme 14 Ocak 2024, 15:32
Okan Buruk’tan revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, pazartesi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Okan Buruk’tan dev revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i

Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Okan Buruk’tan dev revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i

G.SARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray'da 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Okan Buruk’tan dev revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.

Okan Buruk’tan dev revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i

Dizindeki ağrı nedeniyle son EMS Yapı Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen sağ bek Sacha Boey'un durumu ise antrenmandan sonra netleşecek. Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Okan Buruk’tan dev revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i

7 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Okan Buruk’tan dev revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i

Sarı-kırmızılı takım, 7 Süper Lig müsabakasında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldı.

Okan Buruk’tan dev revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i

SAHASINDA 26 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Okan Buruk’tan dev revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i

EVİNDE PUAN KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

Okan Buruk’tan dev revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i

SAVUNMADA LİGİN EN İYİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 36 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 10 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Okan Buruk’tan dev revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 27 lig maçının 21'ini kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 79 gol atıp, kalesinde 19 gol gördü.

Okan Buruk’tan dev revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı. İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Okan Buruk’tan dev revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı.

Okan Buruk’tan dev revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 55 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Okan Buruk’tan dev revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i

İşte G.Saray'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i:

Muslera, Ali Turap (Kaan Ayhan), Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Ndombele (Kerem Demirbay), Tete, Mertens, Zaha, Halil.

Okan Buruk’tan dev revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i
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