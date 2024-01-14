Okan Buruk’tan revizyon! İşte Galatasaray’ın Kayserispor maçı 11’i

EVİNDE PUAN KAYBETMİYOR Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

SAVUNMADA LİGİN EN İYİSİ Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 36 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 10 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 27 lig maçının 21'ini kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 79 gol atıp, kalesinde 19 gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı. İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.