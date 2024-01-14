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Jehezkel kadro dışı bırakıldı

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, 68. dakikada yaptığı gol sevincinden dolayı kadro dışı bırakıldı. Akdeniz ekibi yaptığı açıklamada , "Attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı. Konuyla alakalı Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, "Milli değerler her şeyden üstündür, sözleşmesi feshedilecek" dedi.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 20:14 Güncelleme 14 Ocak 2024, 20:21
Jehezkel kadro dışı bırakıldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin 68. dakikada golünü atan Jehezkel, yaptığı gol sevinci sebebiyle kadro dışı bırakıldı.

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GOL SEVİNCİ TEPKİ ÇEKTİ

Jehezkel'in sol bileğinde yer alan sargının üzerinde "100 days 07.10" ifadeleri yer alıyordu.

İsrailli futbolcunun sol bileğinde savaşın başladığı tarih ve 100. gününde olduğuna vurgu yapıldığı görüldü.

Antalyaspor'un açıklamaları şöyle;

"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir."

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