İsmail Kartal: Önemli olan kazanmaktı

Süper Lig'in 20.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

''ÜSTÜNLÜK BİZDEYDİ''

İsmail Kartal maç sonu açıklamasında; "Öncelikle şehit düşen mehmetçiklerimiz adına üzgünüz. Ülkemizin başı sağ olsun. Maça gelirsek, baştan sona üstünlük bizdeydi. Rakibimizin uzun toplarla sonuca gitmek isteyeceğini biliyorduk. Zemin bize çok müsaade etmedi. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum." dedi.



''ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI''

Fenerbahçe teknik direktörü sözlerinin devamında; "İyi hazırlandık. Oyuncularım bugün hem hücumu hem savunmayı iyi şekilde yerine getirdik. Ceza sahasına 40 küsür kere girmişiz. Sonuçta önemli olan kazanmaktı. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.