Süper Lig'de heyecan 20.hafta karşılaşmaları ile devam etti. Avrupa Kupaları için yarış veren Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.
Süper Lig'de heyecan 20.hafta karşılaşmaları ile devam etti. Avrupa Kupaları için yarış veren Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.
Bordo mavililer zorlu geçen 90 dakika sonunda sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor 2.dakikada Fountas ile 1-0 öne geçti. Antalyaspor'un beraberlik golünü ise 68.dakikada Jehezkel attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 37 puanla 3.sırada kalırken, Antalyaspor 29 puanla 7.sırada haftayı kapattı.
TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Son 5 lig maçını kaybetmeyen ve 36 puanı bulunan Trabzonspor'da ise teknik direktör Abdullah Avcı, son oynadıkları Yılport Samsunspor maçına göre 3 değişiklikle takımını sahaya çıkardı.
Abdullah Avcı, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunan Onuachu, sakatlığı bulunan Larsen ile Bakasetas'ın yerine Mehmet Can Aydın, Enis Bardhi ve Enis Destan'a şans verdi.
Trabzonspor müsabakaya, Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan ilk 11'i ile çıktı.
Trabzonspor'da yedeklerde ise Onuralp Çevikkan, Taha Tepe, Fernandez, Hüseyin Türkmen, Kerem Şen, Ognjen Bakic, Umut Güneş, Arif Boşluk, Poyraz Efe Yıldırım yer aldı.
BAKİC İLK KEZ KADRODA
Karadeniz ekibinde geleceğe yönelik olarak transfer edilen Ognjen Bakic de lisansının çıkarılmasının ardında ilk kez maç kadrosunda yer aldı.
Maç öncesi seremoniye Antalyasporlu futbolcular, "Türkiye'nin ilk astronotu çok yakında uzayda" yazılı pankartla çıktı.
Karşılaşma öncesi Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
BENKOVİC TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Maçın 35.dakikasında futbol sahalarında ende görülen bir olay yaşandı. Trabzonspor'un stoperi Benkovic Güray yakın mesafeden vurduğu pozisyonda topu çizgiden çıkardı.
BAKASETAS KADRODA YOKTU
Mücadele öncesinde ilk 11'ini açıklayan bordo-mavililerde geleceği belirsizliğini koruyan Anastasios Bakasetas, maç kadrosunda yer almadı.
Adı Beşiktaş ile anılan Bakasetas'ın sezon sonunda bordo-mavili ekiple sözleşmesi sona erecek.
Başkan Ertuğrul Doğan, Yunan futbolcuya teklif yaptıklarını ancak Bakasetas'ın yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığını açıklamıştı.
Yıldız oyuncu Antalyaspor maçı öncesi ağrı hissettiği için maç kadrosunda çıkartıldı.