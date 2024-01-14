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Trabzonspor Antalya'dan kaçamadı

Süper Lig'de heyecan 20.hafta karşılaşmaları ile devam etti. Avrupa Kupaları için yarış veren Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Bordo mavililer zorlu geçen 90 dakika sonunda sahadan beraberlikle ayrıldı. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 15:01 Güncelleme 14 Ocak 2024, 18:10
Trabzonspor Antalya’dan kaçamadı

Süper Lig'de heyecan 20.hafta karşılaşmaları ile devam etti. Avrupa Kupaları için yarış veren Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

Trabzonspor Antalya’dan kaçamadı

Bordo mavililer zorlu geçen 90 dakika sonunda sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor 2.dakikada Fountas ile 1-0 öne geçti. Antalyaspor'un beraberlik golünü ise 68.dakikada Jehezkel attı.

Trabzonspor Antalya’dan kaçamadı

Bu sonucun ardından Trabzonspor 37 puanla 3.sırada kalırken, Antalyaspor 29 puanla 7.sırada haftayı kapattı.


Trabzonspor Antalya’dan kaçamadı

TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Son 5 lig maçını kaybetmeyen ve 36 puanı bulunan Trabzonspor'da ise teknik direktör Abdullah Avcı, son oynadıkları Yılport Samsunspor maçına göre 3 değişiklikle takımını sahaya çıkardı.

Trabzonspor Antalya’dan kaçamadı

Abdullah Avcı, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunan Onuachu, sakatlığı bulunan Larsen ile Bakasetas'ın yerine Mehmet Can Aydın, Enis Bardhi ve Enis Destan'a şans verdi.

Trabzonspor Antalya’dan kaçamadı

Trabzonspor müsabakaya, Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan ilk 11'i ile çıktı.

Trabzonspor Antalya’dan kaçamadı

Trabzonspor'da yedeklerde ise Onuralp Çevikkan, Taha Tepe, Fernandez, Hüseyin Türkmen, Kerem Şen, Ognjen Bakic, Umut Güneş, Arif Boşluk, Poyraz Efe Yıldırım yer aldı.

Trabzonspor Antalya’dan kaçamadı

BAKİC İLK KEZ KADRODA

Karadeniz ekibinde geleceğe yönelik olarak transfer edilen Ognjen Bakic de lisansının çıkarılmasının ardında ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Maç öncesi seremoniye Antalyasporlu futbolcular, "Türkiye'nin ilk astronotu çok yakında uzayda" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşma öncesi Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Trabzonspor Antalya’dan kaçamadı

BENKOVİC TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Maçın 35.dakikasında futbol sahalarında ende görülen bir olay yaşandı. Trabzonspor'un stoperi Benkovic Güray yakın mesafeden vurduğu pozisyonda topu çizgiden çıkardı.

Trabzonspor Antalya’dan kaçamadı

BAKASETAS KADRODA YOKTU

Mücadele öncesinde ilk 11'ini açıklayan bordo-mavililerde geleceği belirsizliğini koruyan Anastasios Bakasetas, maç kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor Antalya’dan kaçamadı

Adı Beşiktaş ile anılan Bakasetas'ın sezon sonunda bordo-mavili ekiple sözleşmesi sona erecek.

Trabzonspor Antalya’dan kaçamadı

Başkan Ertuğrul Doğan, Yunan futbolcuya teklif yaptıklarını ancak Bakasetas'ın yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığını açıklamıştı.

Trabzonspor Antalya’dan kaçamadı

Yıldız oyuncu Antalyaspor maçı öncesi ağrı hissettiği için maç kadrosunda çıkartıldı.

Trabzonspor Antalya’dan kaçamadı
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