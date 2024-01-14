TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK Son 5 lig maçını kaybetmeyen ve 36 puanı bulunan Trabzonspor'da ise teknik direktör Abdullah Avcı, son oynadıkları Yılport Samsunspor maçına göre 3 değişiklikle takımını sahaya çıkardı.

Abdullah Avcı, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunan Onuachu, sakatlığı bulunan Larsen ile Bakasetas'ın yerine Mehmet Can Aydın, Enis Bardhi ve Enis Destan'a şans verdi.

Trabzonspor müsabakaya, Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan ilk 11'i ile çıktı.

Trabzonspor'da yedeklerde ise Onuralp Çevikkan, Taha Tepe, Fernandez, Hüseyin Türkmen, Kerem Şen, Ognjen Bakic, Umut Güneş, Arif Boşluk, Poyraz Efe Yıldırım yer aldı.