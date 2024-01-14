SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Leonardo Bonucci'den Fenerbahçe taraftarına övgü!

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçında Fenerbahçe kritik maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde ilk kez sahaya çıkan Leonardo Bonucci karşılaşma sonrası dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte o açıklamaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 21:40 Güncelleme 14 Ocak 2024, 21:40
Leonardo Bonucci’den Fenerbahçe taraftarına övgü!

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçında Fenerbahçe kritik maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde ilk kez sahaya çıkan Leonardo Bonucci karşılaşma sonrası dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE BONUCCI'NİN AÇIKLAMALARI:

Taraftarlarımıza teşekkürler. Bana çok ilgi ve destek gösterdiler. Benim ve takım için 3 puan çok ama çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar taraftar bizi destekledi. Kazanmak için sahadaydık, çok istedik. Önemli bir golle kazandık. Erken dakikalarda gol bulamayınca bu tip maçlar zorlaşabiliyor. Konya maçında tribündeydim. Atmosfer gerçekten harikaydı. Fenerbahçe taraftarı gerçekten inanılmaz!

ASpor CANLI YAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika haberleri... MİT Suriye’de operasyon: 23 hedef imha edildi! MSB de duyurdu: 10 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi
Antalyaspor’un futbolcusu Sagiv Jehezkel’den soykırımcı İsrail’e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı
TRT Akademi açıldı
SON DAKİKA