İspanya Süper Kupa maçı dev bir derbiye sahne oluyor. Real Madrid ile Barcelona kozlarını Riyad'da paylaşıyor.

Türkiye'nin gözü de bu maçta... Bir taraftar Arda Güler'li Real Madrid, diğer tarafta İlkay Gündoğan'lı Barcelona.

Kazananın kupaya uzanacağı Real Madrid - Barcelona maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius



Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Balde; Romeu, De Jong, İlkay; Yamal, Lewandowski, Felix

ARDA'NIN İLK EL CLASICO'SU!

Eflatun-beyazlılar, kupa yarı finalinde Atletico Madrid'i uzatmalar sonucu 5-3 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler, 112. dakikada oyuna girdi. Arda, akşam görev alması halinde El Clasico'da ilk kez forma giymiş olacak.

Katalan ekibi ise yarı finalde Osasuna'yı 2-0'lık sonuçla saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

İLK FİNAL 2012'DE!

Real Madrid ile Barcelona arasındaki ilk Süper Kupa finali 2011-2012 sezonunda çift maçlı sistemde oynandı. Söz konusu finalde 2-2 biten ilk maçın ardından rövanşı 3-2 kazanan Barcelona kupaya uzandı.

Bir sonraki final eşleşmesi ise hemen ertesi sezon olan 2012-2013'te gerçekleşti. Bu eşleşmenin Camp Nou'da oynanan ilk karşılaşmasında Barcelona 3-2 galip gelirken rövanş maçında ise Santiago Bernabeu'da Real Madrid 2-1 kazandı. O dönemin statüsüne göre deplasman gol averajıyla Real Madrid kupayı kazanan taraf oldu.

2017-2018 sezonunda oynanan Süper Kupa finalinde ise rakibini 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yenen Madrid ekibi bir kez daha kupaya uzandı. Geçtiğimiz sezon bu kez tek maç üzerinden oynanan Süper Kupa finalinde ise rakibini 3-1 mağlup eden Barcelona kupanın sahibi oldu.

TOPLAMDA 217. RANDEVU



İspanya'nın iki lokomotif kulübü, tarihlerinde 217. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda Madrid ekibinin rakibine 89-85 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 42 müsabaka ise berabere tamamlandı.