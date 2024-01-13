Fernando Santos ilk maçına çıkıyor! Beşiktaş evinde galibiyet peşinde

İÇ SAHADA SON 3 MAÇTAN PUANSIZ AYRILDI
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.
Bu sezon şampiyonluk yarışında en ciddi darbeleri iç sahada alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından 3-1'lik skorlarla yenik ayrılarak taraftarlarını üzdü.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.
Kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.
Sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş'ın 4-0 kazandığı Çaykur Rizespor deplasmanında görev yapamayan Salih Uçan, cezasını tamamladı. Tecrübeli oyuncu, Santos'un forma vermesi halinde bugünkü karşılaşmada görev yapacak.
BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Beşiktaş-Fatih Karagümrük karşılaşması bugün Tüpraş Stadı'nda oynanacak
Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Mert; Svensson, Tayyip, Zaynutdinov, Umut, Salih; Rashica, Hadziahmetovic, Gedson, Semih; Cenk