Fernando Santos ilk maçına çıkıyor! Beşiktaş evinde galibiyet peşinde

İÇ SAHADA SON 3 MAÇTAN PUANSIZ AYRILDI

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.

Bu sezon şampiyonluk yarışında en ciddi darbeleri iç sahada alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından 3-1'lik skorlarla yenik ayrılarak taraftarlarını üzdü.