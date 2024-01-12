SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda "yumruk" düzenlemesi: Puan silme ve ligden düşürme cezası eklendi!

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklikler yaptı. Maddeye eklenen yeni fıkrada, "Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir." ifadeleri kullanıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 03:09 Güncelleme 13 Ocak 2024, 03:09
TFF, Futbol Disiplin Talimatı’nda yumruk düzenlemesi: Puan silme ve ligden düşürme cezası eklendi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklikler yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın bazı maddelerinde değişikliğe giderken, "Saldırı" başlıklı 44. maddeye yeni bir fıkra ekledi.

Maddeye eklenen yeni fıkra şöyle:

"Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür."

Halil Umut Melere saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Faruk Koca ve hakeme tekme atanların ifadesi ortaya çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Irak’ın kuzeyinden acı haber | MSB görüntüleri yayımladı: 29 terör hedefi imha edildi
Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da kritik güvenlik zirvesi
Irak’ın kuzeyinde alçak saldırı! Şehidimiz var: Acı haberler ailelere verildi
SON DAKİKA